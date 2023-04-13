Çatalca'dan yaklaşık 50 yıldır ilk kez milletvekili adayı gösterildi

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yusuf Aslan, doğduğu büyüdüğü Çatalca'da hemşeriyle bir araya geldi. Yıllar sonra ilk kez Çatalca'dan milletvekili adayı olarak gösterilen Aslan'ı tanıyan yakınları, mutluluğunu ifade ederek daha iyi yerlerde görmek istediklerini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 seçimlerine 1 ay kalan sahadaki çalışmalarına hız kazandırdı. 3'üncü bölge milletvekilleri adayları arasında bulunan Yusuf Aslan, doğup büyüdüğü yer olan Çatalca'da çalışmalarına başladı. Kendisini tanıyan Çatalcalı komşularıyla ve tanıdıklarıyla bir araya gelen Aslan, seçimlerde destek talep etti. Aslan'ı yıllardır tanıyan Çatalcalı vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini dile getirerek memnuniyetlerini belirtti. Ayrıca Aslan yaklaşık 50 yıldan bu yana Çatalca'dan milletvekili adayı gösterilen ilk kişi oldu.

Milletvekili adayı olarak duygularını ifade eden Aslan, "Çok heyecanlıyım. Ben 1982 Çatalca doğumluyum. Doğduğum büyüdüğüm bölgeden adayım. Sadece mensubu olduğum AK Parti değil diğer siyasi partilerde ilçemizden hiç aday çıkarmadılar. Bu yönüyle de ayrıca hem partime karşı minnetim muhabbetim var. Tabii ki Çatalca siyasi olarak yaklaşık 18 yıl AK Parti teşkilatlarında ve en son da 5 yıl Çatalca ilçe başkanlığı görevini yaptım. Bu vesile ile doğduğum büyüdüğüm ilçeye hizmet etme imkanım oldu. Çok büyük bir şeref çok büyük bir onur, TBMM'de bölgemizdeki diğer ilçelere ve şehrimize hizmet etme ihtimalimiz var. Dolayısı ile mutluyuz heyecanlıyız. Aklımızda birçok yapmak istediğimiz iş var fikir var. Dağarcığımızda birçok söylemek istediğimiz söz var" dedi.

"AK Parti 3'üncü bölge aday listesine girmek ayrı bir şeref"

Çatalcalılardan destek beklediğini ifade eden Aslan, "Ben doğduğum büyüdüğüm ilçeden, aziz Çatalcalı hemşehrilerimizden bu anlamda destek bekliyorum. Bunun olacağına da inanıyorum çünkü Çatalca, insanların birbirini çok tanıdığı ve insani ilişkilerin yoğun olduğu bir ilçedir. Adaylığın onaylanmasından önce Çatalca'da AK Parti siyasi teşkilatlarında ve diğer sivil toplum kuruluşlarında görev aldığımız süreçte de büyüklerimizin böyle bir telkini oluyordu. Biz de aday adayı olmak için başvurduğumuzda bu motivasyonla başvuru yaptık. 'Çatalca'nın da bizi temsil edecek genç kişilere ihtiyacı var' ihtiyacı var motivasyonu ile başvuruları yaptık. Bu bile yüzlerce binlerce telefona ve mesaja sebep oldu. Aday olmak çok büyük bir gurur. Yaklaşık 3'üncü bölgeden 500'e yakın milletvekili aday adayı vardı. Hepsi kendi alanında uzman. Bu isimlerin arasından da AK Parti 3'üncü bölge aday listesine girmek ayrı bir şeref" diye konuştu.

"Çatalca, İstanbul'un akciğeridir"

Çatalca'nın coğrafi konum olarak önemini ifade eden Aslan, "Çatalca İstanbul'un akciğerleri. Çatalca yüz ölçümü olarak İstanbul'un yüzde 24'ü. Çatalca su havzaları ile İstanbul'un temiz su ihtiyacını karşılayan tarihi derinliği çok olan diğer ilçelere destek veren onların da büyümelerine katkısı olan bir

ilçe. Bu anlamda sadece Çatalca özelinde değil yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz. Şu an yine ilçe başkanlığı dönemimizde bizim dönemimizde nasip olan bir Millet Bahçesi'nden size sesleniyoruz. 2019 yerel seçimlerinde Çatalca CHP'li belediyeden AK Partili belediyeye geçen tek ilçe. Şu anda bulunduğumuz yer Çatalca Millet Bahçesi. Bu arazi tamamıyla Çatalca Belediyemizin envanterine kazandırıldı. Şu anda çok modern bir Millet Bahçesi'ni ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Kapalı yarı olimpik yüzme havuzları kazandırdık otoparklar kazandırdık. Bunları görerek aziz Çatalcalı vatandaşlarımızdan teşekkürleri almak çok gurur verici. Bu hizmetlerin devam etmesini de istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İnşallah sevincimiz devam eder"

İlçelerinden yıllardır tanıdığı Yusuf Aslan'ın milletvekili adayı olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Ayşegül Babalı, "Çatalcamız için iyi bir gelecek olsun inşallah. Herkes birbirini tanıyor. Böyle önemli bir yere geldiği için daha da mutlu olduk. İnşallah bizim sevincimiz de devam eder" dedi.

Aslan'ın adaylığından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Canay Altun ise "Aşağı yukarı ben onu babasından tanırım. Devlet memuru emeklisiyim. Babasını da tanıyorum. Gelecekte inşallah Yusuf'ta giderse meclise inşallah Çatalca içinde çok güzel olacak. Çok güzel bir iş olacak inşallah. Seçilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Enerjisinden faydalanmamız lazım"

Güven Çoban isimli bir esnaf ise 15 yıldır Yusuf Aslan'ı tanıdığını belirterek, "Bugüne kadar Çatalca'dan adayımız hiç olmamıştı. Yusuf Bey'in aday olması bizim çok mutlu etti. Çatalca'yı bilen Çatalca'nın dilinden halinden anlayan sorunlarını bilen adayımız var artık. İnşallah kazanmasını temenni ediyoruz. Daha başarılı bir AK Parti için Yusuf kardeşimizi görmek istiyoruz. Yusuf Bey'i 15 yıldır tanıyorum. Gençliğinden bu yana tanıyoruz. Enerjisinden faydalanmamız lazım" dedi.

Yusuf Aslan'ın yıllardır hizmet aldığı Kuaför Mehmet Bozan ise "Çok sevindik. Hep bana tıraş oluyor. Daha güzel olur inşallah. Çok iyi bir haber" şeklinde konuştu. - İSTANBUL