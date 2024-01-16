Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu: 'Çanakkale bir turizm şehri ancak sabah 09.00'da çöp kamyonunun gezdiği bir turizm şehri olmaz'

Cumhur İttifakı'nın Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, "Çanakkale bir turizm şehri ancak sabah 09.00'da çöp kamyonunun gezdiği bir turizm şehri olmaz. Dünyanın hiçbir turizm şehrinde bunu yaşamazsınız. Bunu hep eleştirdim, inşallah artık 31 Mart'tan sonra bunu görmeyeceksiniz." dedi.

TBMM 27. Dönem'de AK Parti milletvekilliği de yapan İskenderoğlu, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Partinin belediye başkan adaylarına seçim sürecinde başarılar diledi.

Seçim kampanyasında yaptıklarıyla, projeleriyle, şehre vurdukları damgalarla konuşacaklarını belirten İskenderoğlu, Çanakkale'de 21 yıldır siyasetin içinde olduğunu dile getirdi.

Partisinin neferi olarak birçok güzel hizmete imza attığını anlatan İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Siyasete başlama sebebim, kendi çocuğum nasıl imkanlara sahipse, Çanakkale'deki tüm çocukların aynı parklara sahip olması içindi. İnanıyorum ki artık Çanakkale'de o güzel çocukların parklarını yapmak Çanakkale'nin Jülidesine nasip olacak. Bu 21 yılda bu şehrin bana kattığı en önemli şey, bu şehrin Jülidesi olmak. Kimilerinin kardeşi oldum, kiminin ablası oldum, kiminin evladı oldum ama milletvekili olduğumda da MKYK üyesi olduğumda da Kadın Kolları Başkanı olduğumda da bu şehirde, şehrin Jülidesi olmayı asla bırakmadım. Herkes çok iyi bilir ki kime oy verdiği hiç umurumda olmadan bir ihtiyaç sahibi varsa ben o gün, onun yanındayımdır. Hasta varsa biz birlikte o hastanın başını bekleriz, refakatçisiyle beraber. O yüzden ki telefonum 24 saat hiç kapanmaz. Ben bununla övünüyorum. İhtiyacı olan varsa bazen gidip dükkanında tezgahtarlık yaptığım arkadaşlarım var çünkü ben bir esnafım. Bu şehirde esnaflık yapıp bu şehirde 'Çanakkaleliyim' diyen bir evlada sahip olan ve bu şehirde inşallah hizmetlerimize belediyede devam edecek olan Çanakkale'nin Jülidesi olarak 31 Mart akşamı belediye başkanı olduğumda inşallah, Cumhur İttifakı ortaklarımızla, MHP ve AK Parti'li kardeşlerimle, bize inanan, gönül veren arkadaşlarımla Çanakkale'yi tekrar inşa edeceğiz."

"Vatandaş ne hizmet istiyorsa biz Cumhur İttifakı olarak buradayız"

Çanakkale'de bugüne kadar belediye başkanlığı yapanlara teşekkür eden İskenderoğlu, kendilerinin çok daha iyisini yapmaya talip olduklarını vurguladı.

Yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu söyleyen İskenderoğlu, "Asla 'Merkez belediyede biz muhalefetiz' demedik. Bazen açıklamalar duyuyorum. 'Biz muhalefet milletvekiliydik, bunu yapamadık' demedik, 4'üncü köprüyü yapıyoruz. Vatandaş ne hizmet istiyorsa biz Cumhur İttifakı olarak buradayız. Onu yapabilecek gücümüz de var." ifadelerini kullandı.

Jülide İskenderoğlu, Cumhur İttifakı'nın büyük projelerle yola devam ettiğini dile getirerek bu bağlamda AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e her zaman güvendiklerini, gerekli tüm desteği sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Herkesin bir haftadır kendisine ne yaptığını sorduğunu aktaran İskenderoğlu, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız projelerin altyapılarını hazırlıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda 'Neler yapabiliriz'e bakıyoruz. Bu seçim kampanyasında, özellikle Çanakkaleli hemşehrilerimden bir şey rica etmek istiyorum; bugüne kadar Cumhur İttifakı'na oy atmış, atmamış demeden hepsinin öncelikle gönüllerini almak için kapılarını çalacağım. Bazen sokakta esnafımızı ziyarette, bazen evlerinde çat kapı yapacağız Kadın Kollarımızla. Bazen yemeğe davet edeceğiz, bazen biz onların evine yemeğe gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'nin tarihi ve kültürel kimliğini anımsatan İskenderoğlu, "Çanakkale bir turizm şehri ancak sabah 09.00'da çöp kamyonunun gezdiği bir turizm şehri olmaz. Dünyanın hiçbir turizm şehrinde bunu yaşamazsınız. Bunu hep eleştirdim, inşallah artık 31 Mart'tan sonra bunu görmeyeceksiniz. Çanakkale sanat, kültür şehri, toprağının her parçasında tarih kokan özel bir şehir. Biz bugüne kadar Çanakkale'ye nasıl hizmet ettiysek bundan sonra belediyecilik anlamında hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Milletvekili Ayhan Gider ise İskenderoğlu'nun seçim gününe kadar projeler açıklayacağını, Çanakkale halkının nelere layık olduğunu ve projeleri nasıl hayata geçireceğini anlatacağını ifade etti.

"Karşımızdaki aday da son güne kadar hamaset yapacak, altı doldurulmamış sözlerden bahsedecek." diyen Gider, İskenderoğlu'nun belediye başkanı seçileceğine inandıklarını aktardı.

İskenderoğlu'nun, Çanakkale'nin ilk kadın belediye başkanı olacağını belirten Gider, "Biliyoruz ki belediye başkanı olduktan sonra da hiçbir şeyden şikayet etmeyecek. Çünkü imkan veya ödenek aramadan hizmet eden belediye arıyorlarsa AK Parti'li belediyelere baksınlar. Mazeret, şikayet, hamaset duymak istiyorlarsa Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baksınlar." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım da Cumhur İttifakı'nın adayının seçimi kazanması için omuz omuza çalışacaklarını anlattı.