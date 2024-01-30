Can Atalay kararına siyasilerden peş peşe tepkiler!

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardında siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Türkiye İşçi Partisi'nden aday olan ve Hatay'dan milletvekili seçilen Atalay hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okundu.

DEVA PARTİSİ'NDEN ATALAY KARARINA TEPKİ

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ali Babacan, "Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz." ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN CAN ATALAY PAYLAŞIMI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı verdiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum!" dedi.