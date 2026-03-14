Büyükataman: 3'üncü Dünya Savaşı'nın taşları döşenmektedir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Coğrafyamız diken üzerindedir, adeta 3'üncü Dünya Savaşı'nın taşları döşenmektedir. Hem bölgemiz hem de ülkemiz tehlikeli kışkırtmalarla karşı karşıyadır" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Programa ayrıca MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katılım gösterdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftarın ardından konuşan Büyükataman, MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin bulunduğunu belirterek, " Bizim için siyaset demek; Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak, aziz milletimizin memnun kalacağı ve ülkemize her anlamda katkı sağlayacak adımlar atmak demektir" ifadelerini kullandı.

Partilerinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim" anlayışı doğrultusunda siyaset yaptıklarını ifade eden Büyükataman, "'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor ve aziz milletimizin menfaati, devletimizin bekası neyi gerektiriyorsa ona bakıyoruz. Biliyoruz ki; vatan olmazsa yapılan siyasetin, alınan oyun, hiçbir anlamı kalmaz. Biliyoruz ki; bağımsızlığımız ve güvenliğimiz olmadan gelecek olmaz" diye konuştu.

'HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR SAVAŞA GİRMİŞTİR'

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Büyükataman, bölgedeki çatışmaların ciddi riskler barındırdığını ifade ederek, "Uzun süredir küresel sistemin işlemez bir hal aldığını ve bölgemizdeki gelişmelerin barındırdığı riskleri birçok defa işaret ettik. 28 Şubat 2026 tarihinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaş bölgemiz için ciddi riskleri zirveye çıkarmıştır. ABD, Siyonizm'in tahriklerine kapılarak haksız ve hukuksuz bir savaşa girişmiştir" dedi.

'COĞRAFYAMIZ DİKEN ÜSTÜNDEDİR'

Türkiye'nin güvenliği ve bağımsızlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Büyükataman, Türkiye'nin kendisine yönelen tehditleri bertaraf edecek güce sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Enerji dengeleri, ticaret rotaları, ekonomik sistemler, siyasi ve diplomatik ağlar tehlikeli bir noktadadır. Coğrafyamız diken üzerindedir, adeta 3'Dünya Savaşı'nın taşları döşenmektedir. Hem bölgemiz hem de ülkemiz tehlikeli kışkırtmalarla karşı karşıyadır. Sünni ile Şii, Türk ile Kürt arasına nifak tohumları ekilmeye ve coğrafyamız kanlı çatışmalara sürüklenmek istenmektedir. Siyonist- Emperyalist şebeke, Kürt kardeşlerimizi paralı asker yaparak savaşa dahil etmeye çalışmaktadır. Şii de Müslüman'dır, Sünni de Müslüman'dır. Hiçbir Müslüman bu kirli plana ayak uydurmayacaktır. Türk-Kürt kardeşliği arasına hiçbir Siyonist emel giremeyecektir. Türk, Kürt'ün kardeşi; Kürt, Türk'ün alın yazısı, kader ortağıdır."

'TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİLDİR'

İran'dan Türkiye yönüne 4 ile 9 Mart tarihlerinde ateşlenen füzelerin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Büyükataman, Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edildiğini anlatarak, "Şunu herkesin çok iyi bilmesini istiyoruz; Türkiye yolgeçen hanı değildir. Türkiye üzerinde hesap yapanlar kendi kazdıkları kuyuya acı bir şekilde düşeceklerdir. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti kendisine yönelen tüm tehditleri bertaraf edecek kudrettedir" dedi.

'YENİ YÜZYILIN ROTASINI BELİRLEMİŞTİR'

İç cephenin güçlendirilmesinin ve milli birlik ile dayanışmanın öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını dile getiren Büyükataman, şunları söyledi:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bu günleri önceden görmüş, risk ve tehditlerin karşısında aziz milletimizin birliği ve devletimizin bekası için doğru zamanda doğru adımları atmıştır. Terörsüz Türkiye, ülkemizi parçalamak isteyenlerin aşamadığı bir sur olmuş, yeni yüzyılın rotasını belirlemiştir. Bu kutlu hedefe karşı çıkan fason milliyetçilerin partimize ve Terörsüz Türkiye'ye yönelik karalama kampanyaları boşa çıkmış, karşı karşıya olduğumuz riskleri idrak edemeyen muhalefet partileri sınıfta kalmıştır. Aziz milletimiz, 'SİHA ve İHA'ya ne gerek var?', 'Füzeler balıkları korkutuyor', 'Bize kim saldıracak?' gibi ifadelerle milli güvenliğimizi hafife alan ciddiyetsiz cahillere fırsat vermemiştir. Dün, Sinop'ta balıklar korkuyor diyen CHP Genel Başkanı, bugün ülkemizi güçsüz göstermek için savunma sistemlerimizin olmadığını iddia edecek kadar çukurlaşmıştır. Türk milleti, bu ikiyüzlü ve müstemleke zihniyete geçit vermeden Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir. Aziz milletimiz müsterih olsun; Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'ye sahip çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyıl'ını inanç ve irfanla inşa edecektir."

Büyükataman, konuşmasının sonunda, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı