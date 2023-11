Bursalı Çocuklar Filistin İçin Sevgi Zinciri Oluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından düzenlenen etkinlikle yaklaşım 5 bin çocuk el ele vererek, 1,5 kilometrelik güzergahta sevgi zinciri oluşturdu. Ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve balonlarla yürüyüşe geçen çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp, soykırımcı İsrail'i protesto etti.

İsrail'in dünyanın gözü önünde savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek yaptığı soykırım devam ederken, Bursalı çocuklar Filistinli akranları için tek yürek oldu. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen 'Filistin için Çocuklarla El Ele Zinciri' etkinliğine soğuk havaya rağmen 5 bini aşkın çocuk, aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik kapsamında el ele tutuşan çocuklar, Tophane Meydanı ile Setbaşı Köprüsü arasındaki 1,5 kilometrelik güzergahta zincir oluşturdu. Çocuklar, etkinlik kapsamında Tarihi Belediye Binası önündeki UNESCO Meydanı'nda bir araya gelip, 'Free Gaza' yazısı oluşturdu ve tüm dünyaya 'Özgür Filistin' taleplerini duyurdu.

Daha sonra hem Tophane Meydanı hem Setbaşı Köprüsü'nden harekete geçen çocuklar Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünde toplanıp, Filistin'e özgürlük yürüyüşü başlattı. İnönü ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlarla yürüyen çocuklara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gönüllü Kuruluşlar Platformu'nu oluşturan kuruluşların yöneticileri de eşlik etti.

"Bursa'dan çıkan ses çok önemli"

Meydanda düzenlenen mitingde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hiçbir siyasi beklenti, hiçbir menfaat olmadan Filistin'deki acıya son verebilmek adına alanı dolduran başta çocuklar olmak üzere herkese teşekkür etti. 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Buradan Amerika'ya ve İsrail'e sesleniyoruz. Bırak kadına şiddeti, Filistin'de kadınlar ve masum çocuklar katlediliyor. Allah aşkına siz ne yapıyorsun? Ukrayna Rusya savaşında 20 ayda 510 tane çocuk ölmüş, Filistin'de, Gazze'de 45 günde 5 binden fazla çocuk öldü. İki tane fok balığı buzullarda mahsur kaldı diye, bir tane sokak köpeği yaralandı diye ortalığı ayağa kaldıranlar maalesef diri diri çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor. O yüzden de sizin buraya gelmeniz, bu manada her an sözünüzü söylemeniz, duruşunuzu sergilemeniz, onlardan alışveriş yapmamanız çok ama çok kıymetli. Zannetmeyin ki ben alışveriş yapmayınca bu iş hallolacak mı? Evet hallolacak. Sadece ben mi demeyeceksin. Bu konuda protestonu, duruşunu ortaya koyacaksın. ve Allah'ın izniyle göreceksin ki o zaman nasıl İsrail ve Amerika bundan vazgeçecek. Siz hiç düşündünüz mü? Bu katliamın daha ikinci gününde ayakta durmaya hali olmayan Amerikan Devlet Başkanı Biden İsrail'e gitti değil mi. Can tehlikesine rağmen gitti. ve yine dünyanın süper güçlerinden biri olan Almanya'nın Başbakanı bu sorunun üçüncü gününde İsrail'e gitti. Acaba hangi güç onları oraya götürdü. Kıymetli kardeşlerim oyun gerçekten büyük. Allah'a hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyada sadece tek bir lider, bu konuda bir duruş sergiliyor. ve her ortamda herkesin eylem yapmaya çekindiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her ortamda üzerine basa basa bu konuyu ifade ediyor. Dolayısıyla ülkemizin çıkan sesi çok önemli. Bursa'mızdan çıkan ses çok önemli. Tekrar beklentisiz, menfaatsiz, Allah rızası için, oradaki kardeşlerimiz için, onların özgürlükleri için, buraya geldiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İsrail'i lanetliyorum, kınıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Etkinliği organize eden Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına söz alan Ali Yılmaz da gönüllü kuruluşlar platformunu oluşturan 100 kuruluşun katılımıyla örnek bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. 5 bini aşkın çocuğun oluşturduğu bu sevgi zincirinin Gazze'den, Amerika'dan ve dünyanın her tarafından duyulacağını ifade eden Yılmaz, "Bu yürüyüş Kudüs'ün özgürlüğe ulaştığı gün son bulacak. İnşallah bugün bu bir araya geliş, yarın Kudüs'ün özgürlüğü için bir adım teşkil edecek. Kudüs de özgür olacak. Özgür Filistin için mücadeleye devam" dedi.

Etkinlik, çocuklar tarafından şiirler ve marşlar okunması ve ardından kırmızı ve beyaz balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi. - BURSA