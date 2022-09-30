Bursa politika: MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu: '2023'teki seçim çok önemli'

MUŞ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "2023'teki seçim çok önemli. Bugünümüzü değil, yarınımızı, çocuklarımızı değil, torunlarımızın, evlatlarının geleceğini belirleyecek olan bir seçim." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu beraberinde MYK Üyeleri Muhammed Köse, Kadir Şekerci ve Muş İl Başkanı Osman Yüce ile birlikte Bulanık ilçesini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Heyet, MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve teşkilat üyeleri tarafından karşılandı. Vatandaşlara yönelik konuşan Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, seçimlerde Muşluların kendisine ve partisine büyük katkısının olduğunu belirterek, bu nedenle Muşlulara 'hemşehrim' diye hitap etmek istediğini söyledi. 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Vahapoğlu, "Türkiye öyle bir dönüm noktasına girdi ki siyasilerden hep işitirsiniz bu seçim çok önemli. Vallahi 2023 seçimi o kadar önemli ki Kurtuluş Savaşı döneminde karar verilen, müstakil bir devlet mi olacağız, valilerimizi İngilizler mi atacak yoksa biz mi atayacağız. Kaymakamlarımız efendim İtalyanlar mı olacak, Rus mu olacak, yoksa bizim öz evladımız mı olacak kadar önemlidir. ya Kuvayı Milliye ile birlikte hareket edeceğiz, ya da mandayı mı seçeceğiz. Mandacılık başka devletlerin himmet ve himayesine mi gireceğiz. Kararın verdikleri dönemin aynısını yaşıyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan paydaşların birinin de MHP olduğunu vurgulayan Vahapoğlu, "Lider demek ileriyi görmek demektir. Dağın sana bakan yamacını görmek mühim değil. Dağın öteki tarafını görmek bunu becerebilmek önemlidir. İki lider Cumhurbaşkanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Bahçeli bu konuda Türkiye'nin geleceklerini gördükleri için bugün birlikte yürüyoruz. Bugün AK Partili arkadaşlarımda aramızda cümlemin başındaki hedefe yürüyoruz biz. Bu ittifaktaki insanlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi Türkiye'de ittifakı değiştireceğim, iktidarı değiştireceğim, muhalefeti getireceğim. Bunun karşısında Kılıçdaroğlu gidiyor İngiltere'de beni iktidar yapın, Amerikalılara mesaj gönderiyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki elçileri topluyor, Türkiye'ye hizmet yapılmasın, diyor. Öteki taraftan topuklu bir kadın, beri tarafta da Marksist, Leninist'im diye çıkan, Allah esirgesin dinimizi inkar eden ateist örgüt. Bugün Marksist, Leninist olmasına rağmen Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle önümüzdeki nesillere örnek gösterilecek bir karar vermiş olarak birlikte yol yürüyorlar. 2023'teki seçim çok önemli. Bugünümüzü değil, yarınımızı, çocuklarımızı değil, torunlarımızın, evlatlarının geleceğini belirleyecek olan bir seçim. Bulanık gibi bu yerde Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı, başkanlığını tartışamayacağımız. Bir şekilde yerine oturtmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak denetleme görevini mecliste yapmanız için beraber çalışalım. Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum" dedi.

Heyet daha sonra İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki görevinde başarılar diledi. MHP Bulanık İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden heyet, burada bir süre partililerle sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - MUŞ