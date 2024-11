BURSA MHP'li Büyükataman: DEM Parti, silah ve siyaset arasındaki seçimini bir an önce yapmalı

Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi terör örgütü PKK'nın önünde 3 seçenek vardır; Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip, Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır. Bunun dışında herhangi bir çözüm, alternatif bir seçenek yoktur ve asla olmayacaktır. DEM Parti de silah ve siyaset arasındaki seçimini bir an önce yapmak zorundadır" dedi.

Mhp Bursa İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' toplantısı düzenlendi. Etkinliğe, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Çanakkale İl Başkanı Hakan İmamoğlu, Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

'BEKAMIZI KORUYAN DURUŞUMUZDAN ASLA VAZGEÇMİYORUZ'

Toplantıda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' iradesiyle tavizsiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler aziz milletimizin güvenliğini, refahını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ediyor, adımlarımızı her zaman olduğu gibi Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda atıyoruz. Günlük siyasi hesapların, şahsi menfaat ve hırsların bizim siyaset anlayışımızda yeri yoktur. Bütün gayemiz, aziz milletimizi hak ettiği şekilde temsil etmek, layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkarmak ve tüm sorunlarına köklü çözümler üretmektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Türk milletinin menfaatlerini her şeyin üzerinde gören bir bakış açısıyla 'Her Şeyden Önce Türkiye' diyor, milli varlığımızı ve bekamızı koruyan duruşumuzdan asla vazgeçmiyoruz. Tarihimizi doğru okuyor, ne yaptığını bilen kararlı adımlarla geleceği inşa edebilmek için çalışıyoruz. Özellikle değinmeyi yararlı görüyorum ki Türk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçilerinin var olan her meseleye karşı söyleyecek sözü, verecek cevabı vardır ve bundan kuşku duymak ise beyhude çırpınıştır. Aziz Atatürk'ün ifadesiyle, Türkiye Cumhuriyeti, mesut, muvaffak ve muzaffer olacaksa ki bu amaç mutlaka gerçekleşecektir, o zaman tarihin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yüklediği misyonu göz ardı etmek mümkün değildir. Yeter ki isteyelim, yeter ki dileyelim, yeter ki irade gösterip sırt sırta verelim, bu suretle hiçbir engelin karşımızda duramayacağını görürüz" dedi.

'ÜLKEMİZ HAFİFE ALINMAYACAK TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA'

Türkiye'nin çözemeyeceği, altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını vurgulayan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı geçmişten kopmadan geleceği inşa eden bir sorumluluğun bilinciyle, aziz milletimizin tüm sorunlarını çözmek, güvenlik tehditlerini bertaraf etmek ve önümüzdeki yüzyıla Türk mührünü vurmanın kararlılığındadır. Devletin güvenirliği, hükümetin meşruiyeti, milli ve toplumsal dayanışmanın temeli saldırı altındadır. Kalemizi içten düşürme hesapları sertleşmektedir. Zalim ve zillet bir akıl işbaşındadır. Öz güvenimizi yaralamak, öz değerlerimizi yağmalamak, milli ve manevi dengemizi yıkmak maksadıyla organize ve çok aktörlü bir operasyon süreci derinden derine faaliyet halindedir. Türkiye'nin içine çekilmek istendiği, günbegün tahrik edilen sosyal, ekonomik ve manevi girdaplara karşı azami dikkat ve uyanıklık şarttır. Ülkemiz hafife alınmayacak tehditlerle ne yazık ki karşı karşıyadır. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüfi değildir. Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. Doymak bilmeyen küresel emperyalizmin bölgemizi bir savaş alanına çevirme planı devrededir. Terör devleti İsrail'in Filistinli mazlumları hedef alan vahşi saldırıları, Orta Doğu'nun tümünü ve yakın vadede ülkemizin sınırlarını tehdit edecek noktaya gelmiştir. Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD sponsorluğunda kurmayı amaçladığı terör devleti, ülkemizin güvenliğine ve bütünlüğüne karşı açık bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumunu ve bölgemizde devam eden savaş atmosferini hesaba katarak, etrafımızın sarıldığını görmek ve emperyalist kuşatmayı yarmak zorundayız. Bu yüzden devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve geleceği için; birleştirici, doğru ve cesur adımlar atmaya ihtiyaç vardır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİR KÜRT SORUNU YOKTUR'

Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli işte bu atmosferde yaptığı tarihi çağrı ile tüm ezberleri bozmuştur. Türkiye'yi 1984'ten bu yana meşgul eden terör belasının son bulması, ülkemizin prangalarından kurtulması için cumhuriyet tarihimizin en cesur adımlarından birini atmıştır. Sayın Genel Başkanımızın bu hamlesi, tarihe yön veren, Türk milletini geleceğe taşıyacak kutlu bir duruşun, köklü bir devlet aklının tezahürüdür. Şunu herkes çok iyi bilir; bir yerde Milliyetçi Hareket Partisi varsa orada ihanete geçit yoktur. Sayın Devlet Bahçeli bir el uzattıysa, o el mutlaka vatanın ve aziz milletimizin menfaatlerine uzatılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bugüne kadar hiçbir konuda başımızı öne eğdirmemiştir ve bundan sonra da eğdirmeyeceğine inancımız tamdır. CHP Genel Başkanı, 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyerek el yükseltmiş, bölünmeye kapı aralayan eşit vatandaşlık söylemlerini gündeme getirmiştir. Yabancı başkentlerden kumanda edilen bölücü terör örgütünün diliyle konuşmuş, farklı bayraklarımız olduğunu söyleyerek, ayrışma ve kutuplaşmaya hizmet ettiğini bir defa daha ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı eşittir ve eşit haklara sahiptir. Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur. Kürt sorunu diye sürekli önümüze çıkarılan şey, esasında dün Osmanlı Devleti'ni, bugünse Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için emperyalistler tarafından kurgulanmış yapay bir projedir. 'Kürt sorunu' söylemi emperyalistlerin kanlı tuzağıdır. Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören ve sömürmek için fitne çarkını çeviren bu dışarıdan kumandalı zihniyete asla geçit vermeyecektir. Diğer yandan kopmak üzere olan İP'nin Genel Başkanı, Türk milletini ve Türk milliyetçiliğini istismar ederek büyük bir telaş içerisinde, siyasi ikbalini ve dağılmak üzere olan partisini kurtarma peşine düşmüştür. Düne kadar 6'lı kumar masasında Türkiye'nin geleceğine ipotek koymak için çalışanların bugün partimizi ve liderimizi hedef alması, elbette samimi değildir" dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZ YAŞAYACAK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk milletine kenetlenmeyle el uzattığını aktaran İsmet Büyükataman, "Sayın Devlet Bahçeli'nin uzattığı el, yeni bir çözüm sürecine ve ayrışmaya değil, 'Bir ve Birlikte Hilal'e doğru büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda buluşmaya uzatılmıştır. Bu doğrultuda, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi terör örgütü PKK'nın önünde 3 seçenek vardır; Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip, Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır. Bunun dışında herhangi bir çözüm, alternatif bir seçenek yoktur ve asla olmayacaktır. DEM Parti de silah ve siyaset arasındaki seçimini bir an önce yapmak zorundadır. Ülkemizi parçalamak için faaliyet gösteren terör çeteleri eğer teslim olmazlarsa, Türk'ün demir yumruğu kafalarına mutlaka inecektir. Milliyetçi Hareket Partisi şehidin, şühedanın hakkını sonuna kadar savunacak ve koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kararlı ve tavizsiz duruşuyla terörle mücadele her alanda devam edecek, terörün kökü kazınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve güçlü bir devlettir; hem coğrafyamızın umudu olma iddiasını sürdürecek hem de terör belasının kafasını ezecek güce sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir, milli ve üniter yapıdadır, ülkesi ve milleti ile bir bütündür. Türklük, üst ve vazgeçilmez kimliğimizdir. Türk, Türk'e yardır, candır, kandır, gardaştır, yurttur, yuvadır, sonuna kadar emanettir. Kardeşliğimiz yaşayacak, milletimiz var olacak ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yüce Allah'ın izni, devletimizin kararlılığı ve büyük Türk milletinin desteği ile Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyetimiz prangalarından kurtulacak, terör belası gündemimizden tam anlamıyla çıkacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,