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Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçisi oldu

Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçisi oldu
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2012 yılında Suriye'deki diplomatik faaliyetlerini durduran Türkiye, 12 yıl sonra Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirdi.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

2012'DE FAALİYETLERE SON VERİLMİŞTİ

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?

1962'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi'nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamladı. Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olarak görev yaptı.

Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar'da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulundu. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu'nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri bulunuyor.

14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEvren Erol:

Biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz Güney sınırımızda İsrail destekli bir Taliban devleti kuruldu

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Ya önden gider tozu dumana katarsın. Ya arkada kalır tozu dumanı yutarsın. Büyüksün TÜRKİYEM...

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