Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, bölgesel işbirliği konuları için bir araya geldi. Toplantıda, ulaşım, haberleşme ve enerji altyapı projeleri ele alındı. Ayrıca, NATO ve Karadeniz bölgesinin artan önemi kapsamındaki işbirliği, Schengen bölgesine katılım ve AB'ye katılım sürecindeki ortak öncelikler de ele alındı.

Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya Başbakanları Bölgesel İşbirliği Konuları İçin Bir Araya Geldi

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, bölgesel işbirliği konuları için bir araya geldi.

Başbakan Denkov'un ev sahipliğinde Bulgaristan'ın doğusundaki Varna bölgesinde düzenlenen toplantıda, ulaşım, haberleşme ve enerji altyapı projeleri ele alındı.

Toplantıda, Bulgaristan ile Yunanistan arasında petrol boru hattı projesi, Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği Baltık Denizi, Karadeniz ile Ege Denizi arasında yeni bir demiryolu inşaat projesi görüşüldü.

Görüşmede, Selanik-Kavala-Dedeağaç-Burgas-Varna-Köstence arasındaki ulaşım koridoru projesinin ilerdeki bir aşamasında Moldova'ya kadar uzatılması teklif edildi.

Toplantıda ayrıca, katılımcı ülkelerin NATO ve Karadeniz bölgesinin artan önemi kapsamındaki işbirliği, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine katılımı ve Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecindeki ortak önceliklerin de ele alındığı öğrenildi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bulgaristan Başbakanı Denkov, "Geleceğimiz aramızdaki yakın ilişkilere bağlıdır. Temaslarımız pragmatik ve pozitif bir ortamda gerçekleşti." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de "Atina, Sofya ve Bükreş gündemdeki tüm aktüel konularda ortak tutumlara sahiptir. Aramızdaki işbirliğimizi daha da ilerletmek arzusundayız." ifadesini kullandı.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da "Üçlü formatımız, ülkelerimiz arasında bölgedeki stratejik işbirliğini artıracak. Bu işbirliğimiz, özellikle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü karmaşık bağlamda tüm Avrupa için önem taşımaktadır." diye konuştu.

Toplantı sonunda ortak işbirliği bildirisi imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ikinci üçlü toplantının Dedeağaç'ta düzenlenmesi teklifinde bulundu.