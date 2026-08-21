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Bulanık'ta Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları

Bulanık'ta Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları
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Muş'un Bulanık ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, etkinliklerin koordinasyonu, ulaşım, güvenlik ve altyapı konuları ele alındı; kurumlar arası işbirliği güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında Bulanık ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Etkinliklerin koordinasyonu, ulaşım, güvenlik tedbirleri, altyapı ve organizasyon süreçlerinin ele alındığı toplantıda, kurumlar, siyasi teşkilatlar ve muhtarlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Koşansu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Bulanıklılar'ın her yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere yoğun katılım sağladığını belirtti. Bu yıl da ilçeden güçlü bir katılım beklediklerini ifade eden Koşansu, Bulanık'ın Malazgirt Zaferi kutlamalarına geçmiş yıllarda olduğu gibi destek vereceğine inandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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