Bu yol TEM Otoyolu üzerinden Sakarya'ya alternatif ulaşım imkanı sunacak

Sakarya'da Bekirpaşa Otoyol Kavşağı'nın açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 84 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu aracılığıyla Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Açılışını yaptığımız Tem Otoyolu'ndan şehir merkezine bağlantı sağlayan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı da Sakarya'da başarıyla hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'da Bekirpaşa Otoyol Kavşağı açılış törenine katıldı. Bekirpaşa Otoyol Kavşağı'nın 98 metrelik kavşak köprüsü ve 3,1 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolu yapım çalışmalarını başlattıktan sonra şimdi de ayağımızın tozuyla Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolu açılışı için bir araya geldik. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti kadroları olarak milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek milletimizin hak ettiği dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam anlamıyla 24 saat esasına göre gece gündüz büyük bir azimle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi ve milletimizi en iyi yere taşımak için güç birliği içinde çalışmaya da devam edeceğiz. Rahmetli Menderes'in tam 73 yıl önce 14 Mayıs 1950'de zafere ulaştırdığı 'Yeter söz milletindir' haykırışından, rahmetli Özal'ın 'Türkiye'ye çağ atlatma' azminden, rahmetli Erbakan'ın milli sanayi ve teknoloji hamlesi hayalinden, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır azim ve kararlılıkla hayata geçirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarından velhasıl ilhamını bu topraklara, bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

"Ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek"

Bakan Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter söz milletindir', 'Yeter söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyeceğiz. 21 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi. Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 84 milyar liranın üstünde yatırım yaptık"

Dün Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılışının yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yarın da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açacağız. 3 Mayıs'ta Trabzon'da yeni Zigana Tünelimizi açacağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da çok önemli ulaşım yatırımları hayata geçti ve niceleri de devam ediyor. 2003 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 84 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu aracılığıyla Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik" şeklinde konuştu.

"Sakarya'ya alternatif ve yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis ettik"

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız Tem Otoyolu'ndan şehir merkezine bağlantı sağlayan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı da Sakarya'da başarıyla hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri oldu. Bekirpaşa Otoyol Kavşağı, 98 metrelik kavşak köprüsü ve 3,1 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Proje çerçevesinde ayrıca bölgede 2,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol standardında inşa edilen D-100 bağlantı yolunun 1,2 kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete sunuyoruz. Böylece toplam 5,7 kilometre uzunluğundaki Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolu projesinin 4,3 kilometrelik kesimi tamamladık. Köprülü kavşak, gişeler ve bağlantı yollarından oluşan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı ile TEM Otoyolu üzerinden Sakarya'ya alternatif ve yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis ettik. D-100 bağlantı yolu ise, TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu arasında bölünmüş yol bağlantısını sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla ayrıca buraya gelmeden önce yapım çalışmalarını başlattığımız Karapürçek-Akyazı yoluna ve devamında yapım çalışmaları sürdürülen Ormanköy-Akyazı-Dokurcun yolu ile Sakarya-Mudurnu

Ankara aksına TEM Otoyolu'ndan ve D-100 Devlet Yolu'ndan bağlantı da mümkün olacak."

"Hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar sayesinde avantajlı bir konuma geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yıldır sağlanan siyasi istikrarın her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da olumlu etki oluşturduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar sayesinde avantajlı bir konuma geldik, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapması için uygun yasal altyapı tesis edildi. Güçlü bir ekonominin inşası için uygulanan politikalar, köklü reformlar ve dev yatırımlarla 2022 yılını 254,2 milyar dolar ihracat ile rekor bir seviyede kapadık" dedi. - SAKARYA