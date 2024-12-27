Herkes bu sözleri konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?

Geçtiğimiz yıllarda Ak Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun " Ak Parti'den kopmadım" sözleri gündemdeki yerini korurken, Gelecek Partili Nedim Yamalı da bu hafta istifa ederek AK Parti saflarına geçti. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

BU SÖZLER DAVUTOĞLU'NA MI?

Partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. İdeallerimize davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz. Umutlu olmak için yeteri kadar sebebimiz var. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyorum. 2025'ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği sağlayıp oralardan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldıracağız" dedi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

"YENİ BİR TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti.