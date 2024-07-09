Bolu ve Düzce Belediye Başkanları arasındaki tartışma giderek büyüyor

Dün, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "Bolu dağı değil, Düzce dağı" açıklamasının ardından başlayan tartışma, bugün de devam etti. Bugün X üzerinden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye bir mesaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tartışmaya isim vermeden şarkıcı Davut Güloğlu'nu da ekledi. Tanju Özcan, "Bolu dağı adı üstünde Bolu'nun dağıdır. Akıllı ol derken boşuna demedim! Artık Bakan değilsin. Eski ilçemiz Düzce'yi kasabaya çevirdin! Bu başarısız hareketlerle AKP'nin kalesi olan Düzce'yi türkücüye kaybediyordun! Boş gündem oluşturma, işine bak! Alırım elinden bak Akçakoca'yı! Düzcelileri severim, sayarım. Ama Düzce'ye herhangi bir katkı vermediğin için böyle polemiklerden medet umar hale gelmişsin. Önce borcunu açıkla, Düzce Belediyesi'ni nasıl batırdığını anlat, ondan sonra bana belediyecilik dersi ver!!! Seviye konusuna da gelince, sen Belediye Başkanı değil, kasabanın şerifi gibi konuşuyorsun. Daha fazla ağzımı açtırma bana, Recep Abin gibi konuşturma."

"BİR ARA ÇIK GEL, GELİRKEN ARACINI ŞOFÖRÜN KULLANSIN"

Tanju Özcan'a cevap veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Tanju Özcan… Senin düşük seviyene inmemek için gerçekten çok çabalıyorum. Yalnız sendeki bu 'Akçakoca takıntısını' çözmeye başladım! Bir ara çık gel bu tarafa. Ama gelirken aracını şoförün kullansın. Anladın sen onu! Sana bir ara 'belediyecilik dersi' vermeyi de çok isterim. Anlamazsın ama Belediyeler şehirlerin lokomotifidir. Mesela kasaba dediğin Düzce; Bolu'nun iki katı üretip, 2 milyar dolarla Türkiye'de ilk 20'de ihracat yapıyor. Ayrıca bu kasabanın! nüfusu Bolu'dan 70 bin fazla. 35 bin üniversite öğrencisi ve üretimin dinamosu 5 tane OSB'si var.Ve biz Düzceli kardeşlerimle el ele vererek, tüm bunları son 20 yılda başardık. İşte sen bu yüzden Düzce'ye patolojik bir takıntı besliyorsun, korkuyorsun, stres yapıyorsun. Ama tabi Düzce'den korkmakla sen de haklısın. Korkma, sadece öğren ve takipte kal. Biliyorum senin kafa bu işlere, ihracata, üretime falan basmaz. Senin aklın başka yerlerde.Bırak elimizden herhangi bir şey alma hayallerini de, sen Bolu'ya ne verdin ona bak."