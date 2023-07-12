Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi Önünde Eylem Yaptı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önüne koltuk fıtlarak, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" dedi.

Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 10'uncu gününde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne geldi. Burada Özcan'a vatandaşlar da destek verdi. Genel merkez önüne gelen kalabalık 'Kılıçdaroğlu İstifa' sloganları attı. CHP Genel Merkezi önüne yürüyerek gelen Özcan miting otobüsünün üzerinden kendine destek vermek için gelen vatandaşlara seslendi. Özcan, "Sadece ben ' Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli' diyordum ama şunu gördük; 200 kilometre yol yürüdüm, 1 milyon 350 bin adım attım ve her attığım adımda klakson sesleri ile bizleri durduran insanlar dedi ki, 'Yeter artık değişim vakti geldi.' Ben biliyorsunuz Köroğlu diyarının çocuğuyum, Bolu çocuğuyum. Bundan birkaç yüzyıl önce Köroğlu Bolu Beyi'ne şöyle seslenmişti; 'Benden selam olsun Bolu Beyi'ne, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, at kişnemesinden kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir' diyerek Bolu Beyi'ne, 'Bolu'ya geliyorum' demişti. Şu kardeşiniz de 10 gün önce Bolu'dan benzer cümlelerle 'Ayrılma Bay Kemal genel merkezin önüne geliyorum' dedi ama nasıl o gün Bolu Beyi kaçtıysa bugün de Bay Kemal sizleri duymamak için kaçtı" dedi.

Özcan, konuşmasının ardından otobüsün üzerinden CHP Genel Merkezi önüne beraberinde getirdiği bir koltuğu fırlattı. Özcan, "Artık millet muhalefetten bile umudunu kesmiş durumda. O yüzden bu koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" diye konuştu.