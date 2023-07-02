Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne Yürüyüş Başlatacak

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne başlatacağı yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Sayın Genel Başkan, 'Kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edildi. Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Tanju Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve adalet yürüyüşü' başlatacağını açıkladı.