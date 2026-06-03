Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve, BMGK geçici üyeliğine seçildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2027-2028 döneminde görev yapacak geçici üyelerinin belirlenmesi için yapılan oylamada Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki yıllık dönemde görev yapacak yeni geçici üyelerini belirlemek üzere toplandı. Yapılan oylamalarda Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve, 1 Ocak 2027'de başlayacak dönem için Güvenlik Konseyi'ne seçildi.

Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'nda iki koltuk için gerçekleştirilen seçimde Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak Konsey üyeliğine seçildi. Güvenlik Konseyi'nde yer almak için yoğun diplomatik girişimlerde bulunan Almanya ise 104 oyla üçüncü sırada kalarak seçilemedi.

Asya-Pasifik Grubu'nda beşinci geçici üyelik koltuğu için yarışan Filipinler ile Kırgızistan arasındaki mücadeleyi ise üçüncü turda 142 oyla çoğunluğu sağlayan Kırgızistan kazandı.

Seçim sonuçlarına göre Zimbabve, görev süresi dolacak olan Somali'nin, Trinidad ve Tobago ise Panama'nın yerini alacak. Portekiz ve Avusturya da Danimarka ile Yunanistan'ın yerine Güvenlik Konseyi'nde görev yapacak. Kırgızistan ise Pakistan'dan boşalacak koltuğu devralacak.

BMGK üyelik seçimleri

Yaptırım uygulanması ve güç kullanımına izin verilmesi gibi hukuken bağlayıcı kararlar alabilen tek BM organı olan BMGK'da, veto hakkına sahip beş daimi üye bulunuyor. İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD'den oluşan daimi üyelerin yanı sıra konseyin diğer 10 üyesi seçimle belirleniyor.

Her yıl beş yeni üyenin göreve başladığı konseyde bu yıl bir üye Afrika Grubu'ndan, bir üye Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan, bir üye Asya-Pasifik Grubu'ndan, iki üye ise Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'ndan seçiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı