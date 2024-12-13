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Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Blinken, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmanın sağlanmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

ERDOĞAN, BLİNKEN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kabulde, ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman yer aldı.

BLİNKEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmanın sağlanmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Blinken, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken açıklamasında, ABD yönetimi olarak Somali ile Etiyopya'nın egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. ABD'li Bakan, "Bu anlaşmaya aracılık etme konusundaki liderliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. Blinken, Etiyopya'nın, Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, karşılıklı ekonomik fayda sağlayacak şekilde denize güvenilir şekilde erişim sağlamasına olanak tanıyacak teknik müzakereleri dört gözle beklediklerini kaydetti.

ANKARA BİLDİRİSİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu. Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Türkiye'nin, tarafları "Ankara Süreci" kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı. Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü. Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti."

Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

F35 lere odenen depozit ne oldu, keske bir sorsaymis arada...

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Haber Yorumlarıİsmail Keser:

Pyd için mi geldiler?

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akp hiçbir zaman daeş ile savaşmamıştır aksine ülkenin tüm imkanlarını bu teröristler için seferber etmiştir ispatı mit başkanı bugun daeş artığı ile aynı arabadaydı

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Haber YorumlarıAlper gül:

Dünya ve Türk milleti 100 yıldır ilk kez bir lider görüyor. Clintonun önünde el pençe duranlardan oyun kuran konumuna geldik.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Süslüman paragözler yine nereyi satıyorsunuz

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Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Bizim devlet görevlileri bu hain abd nin pohpohlamasına inanacak kanacak kadar salak ahmak değildir bence.

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