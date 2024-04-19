'Biz bu milletin ta kendisiyiz' diyen Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik saati ile poz verdi

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex marka saatiyle poz vererek "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaştı. Yenişehirlioğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

"BİZ BU MİLLETİN TA KENDİSİYİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından TBMM'ye kendisini ziyarete gelen hemşehrileriyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına ise "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notunu düşen Yenişehirlioğlu'nun o görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Yenişehirlioğlu'nun poz verirken kolunda takılı olan saatin seçkinlik simgesi olarak görülen Rolex marka olduğu ve piyasa fiyatının ise 562 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİ

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi etiketlediği de dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımın altına vatandaşlardan onlarca tepki yorumu gelince Yenişehirlioğlu, gönderiyi hesabından kaldırdı.

LÜKS SAATİN 2 MODELİ BULUNUYOR

Yenişehirlioğlu'nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, "Rolex Submariner Date' ve "Rolex GMT-Master' adıyla üretiliyor. Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında son dönemde yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen partililere tepki göstererek, "Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz, siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, kültür ve unvan dağıtmak için de yapmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.