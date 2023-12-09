Bir ay içinde iki büyük acı! Ali Babacan, babasının ardından şimdi de annesini kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir ay arayla iki büyük acı yaşadı. Babacan'ın annesi Güneri Babacan yaşamını yitirdi. Babacan geçen ay da babasını kaybetmişti.

DEVA PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın kıymetli validesi Güner Babacan Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Ali Babacan ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın vefat eden kıymetli annesi Güneri Babacan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

6 KASIM'DA DA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Ali Babacan'ın 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan da 6 Kasım 2023 günü hayata gözlerini yummuştu. Hilmi Babacan, bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.