Binali Yıldırım Burdur'da İşçilerle Bir Araya Geldi

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Burdur'da işçilerle öğle yemeğinde buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında Burdur'a gelen Yıldırım, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiçek Mersan Mermer fabrikasında işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yıldırım, işçilerle görüşmesinin ardından sonra Burdur Kültür Merkezinde partilileriyle buluştu. Yıldırım, 14 Mayıs'ta sandıkta demokrasi bayramı yaşanacağını, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin bayramını kutlayacaklarını söyledi. Yıldırım, "Bu seçimler her ne hikmetse bizden çok Amerika'yı, Avrupa'yı ilgilendiriyor. Bizden başka herkes bu seçimleri can kulağıyla, dünyanın en önemli seçimi yapılacak diyor. Bu seçimler Türk Dünyasını, Ortadoğu'yu, Müslüman ülkeleri ilgilendiriyor. 7 düveli ilgilendiriyor niye biliyor musunuz? Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan'ı bölgenin, İslam dünyasının teminatı olarak gören, Türk Dünyasının teminatı olarak gören ülkeler var. Onlar onun için ilgileniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı sömürgeci ülkelerde tehdit olarak gördükleri için ilgileniyorlar" dedi.

Mesut MADAN/ BURDUR,