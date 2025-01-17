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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
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İstanbul'da suç örgütü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı.

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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