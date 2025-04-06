Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu açıklandı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarını sürdürüyor. Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuduktan sonra seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

ÜMİT UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Kurultay'da Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekildi. Uysal, "Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Ümit Uysal'ın adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Kurultay'da genel başkanlık için Özgür Özel ve Berhan Şimşek kalmıştı. Berhan Şimşek'in yeterli delege sayısına ulaşamadığı belirtildi. Dolayısıyla genel başkanlık için tek aday Özgür Özel oldu.

BERHAN ŞİMŞEK İLE ÖZEL TARTIŞTI

Duruma tepki gösteren Berhan Şimşek'in, salonda yanına gittiği Özgür Özel ile tartıştığı görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Şimşek, 5 dakika geç kaldıkları için adaylığının kabul edilmediğini belirtti.

"KAMUOYUNUN VİCADANINA TESLİM EDİYORUM"

Yeterli delege sayısına ulaştığını vurgulayan Şimşek yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel'e Sayın Murat Emir'le Sayın Ali Mahir Başarır'la konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum, saygılar. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim" ifadelerini kullandı.

1323 KURULTAY DELEGESİ OY KULLANACAK

Genel Başkanlık için oylamanın 1 saat süreceği duyuruldu. Bu arada Parti Meclisi (PM) üyeliği için adaylık başvuruları da alınmaya başlandı. Genel Başkan seçiminin ardından PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi oy kullanacak.