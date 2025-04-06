Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

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Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda seçime dakikalar kala Ümit Uysal adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek'in ise yeterli delegenin imzasını alamadığı belirtildi. Tek aday olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel kalırken, konuyla ilgili açıklama yapan Şimşek 5 dakika geç kaldıkları için adaylığının kabul edilmediği söyledi.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu açıklandı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarını sürdürüyor. Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuduktan sonra seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

ÜMİT UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Kurultay'da Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekildi. Uysal, "Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Ümit Uysal'ın adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Kurultay'da genel başkanlık için Özgür Özel ve Berhan Şimşek kalmıştı. Berhan Şimşek'in yeterli delege sayısına ulaşamadığı belirtildi. Dolayısıyla genel başkanlık için tek aday Özgür Özel oldu.

Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

    BERHAN ŞİMŞEK İLE ÖZEL TARTIŞTI

    Duruma tepki gösteren Berhan Şimşek'in, salonda yanına gittiği Özgür Özel ile tartıştığı görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Şimşek, 5 dakika geç kaldıkları için adaylığının kabul edilmediğini belirtti.

    Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel

    "KAMUOYUNUN VİCADANINA TESLİM EDİYORUM"

    Yeterli delege sayısına ulaştığını vurgulayan Şimşek yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel'e Sayın Murat Emir'le Sayın Ali Mahir Başarır'la konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum, saygılar. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim" ifadelerini kullandı.

    1323 KURULTAY DELEGESİ OY KULLANACAK

    Genel Başkanlık için oylamanın 1 saat süreceği duyuruldu. Bu arada Parti Meclisi (PM) üyeliği için adaylık başvuruları da alınmaya başlandı. Genel Başkan seçiminin ardından PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi oy kullanacak.

    Berhan Şimşek genel başkanlık yarışında saf dışı kaldı! Kurultay'da tek aday Özgür Özel
    Kaynak: Haberler.com / Politika
    500

    Yorumlar (36)

    Haber YorumlarıDeli:

    CHP tiyatrosu 2. bölüm

    Yorum Beğen162
    Yorum Beğenme22
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    Haber YorumlarıMuzaffer GÜNAYDI:

    Körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Zaten onlar göstermelik adaydı.

    Yorum Beğen136
    Yorum Beğenme17
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    Haber YorumlarıBenim Kkk:

    Akp ulkeyi cokertti akp den ulkeye hayir grlemeyecegini soyledik ama halka anlatamadik sonuc tum alamlarda cokertilmis bir ulke parcalanmaya getirdiler ulkeyi utanmadan sanki dogal bir vaka gibi anlatip iyiki binale var ya bu zamanda bunlar olmasa ulkenin hali ne olurdu yalani ile halki korkutup kendilerine yonlendirmeye calsiyorlar sanki deprem gibi dogal bir olay suriyenin ic durumu abd ile ortak yapmadilar sanki bangir bangir bagiriyordunuz abd ye batiya neden gelip mudahle etmiyorsunzi diye

    Yorum Beğen12
    Yorum Beğenme76
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    Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

    bu tiyatronun biletlerini nerden alıyorlar ben bulamadım

    Yorum Beğen79
    Yorum Beğenme7
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    Haber Yorumlarıreşit bağcı:

    AHBAP ÇAVUŞLAR DÖNER BIRBIRINI AVUÇLAR

    Yorum Beğen77
    Yorum Beğenme8
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    Haber YorumlarıBenim Kkk:

    Burda demokrasi var akp gibi efendisinin onjnre el etek open korkaklar yigini yok akp demokrasisi tiyatro demokrasisidir

    Yorum Beğen10
    Yorum Beğenme46
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    Haber YorumlarıYunus İpek:

    Göstermelik adaylarla buraya kadar özgürümün kazanacagi tek seçim.. CHP tiyatrosu bilmem kaçıncı sahnede ????

    Yorum Beğen48
    Yorum Beğenme5
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    Haber YorumlarıBenim Kkk:

    Siyasal islamin din tiyatrosunun sonuna geliyoruz ulkeyi her alanda cokertmenin hesabin sorqcagiz

    Yorum Beğen10
    Yorum Beğenme41
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    Haber YorumlarıDavut Şeyban:

    HEP KAPATMAK LAZIM BU PARTİ Yİ

    Yorum Beğen42
    Yorum Beğenme9
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    Haber YorumlarıOsman Kılç:

    Ülke daha dünya 4.sü e-spor takımına sahip çıkamıyor sizin yaptıgınız saçma sapan haberlere bak.

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    Yorum Beğenme17
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