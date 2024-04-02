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Seçimi kaybeden belediye, iftar çadırını açmadı

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İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 50.59 oy oranı ile kazandığı Sancaktepe'de seçimlerden hemen sonraki gün kayda geçen görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Sancaktepe Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca açık olacağını söylediği iftar çadırının, AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybetmesinin ardından kapatıldığı görüldü. Sancaktepe Belediyesi'nden bir yetkili bunun seçim sonucuna yönelik bir karar olmadığını, çalışanların dinlenmeleri nedeniyle ara verildiğini söyledi. Ancak Döğücü'nün sosyal medya hesabından çadırın her gün açık olduğunu belirttiği paylaşımlar olduğu görüldü.

Belediye yönetiminin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırının açılmaması tepkilere neden oldu

"OYLAR BİTTİ, ÇADIR GİTTİ"

Sancaktepe'de ikamet eden ve oruçlarını iftar çadırında açmak için gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırarak tepki gösterdi. Bir kişi, "Şeyma hanım seçim için galiba açtı çadırı ama oylar bitti, çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor. Yapacak bir şey yok. Oya kadarmış." ifadelerini kullandı.

İLÇE, KURULUŞUNDAN BU YANA AK PARTİ YÖNETİMİNDEYDİ

Oyların yüzde 50.59'unu alan CHP Alper Yeğin Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Ancak henüz Yüksek Seçim Kurulu tarafından yeni Belediye Başkanlarına mazbataları verilmedi. Hal böyle olunca görevi devredecek mevcut başkanın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi bekleniyor.2008 yılında idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek ilçe yapılan Sancaktepe, kurulduğu tarihten bu yana AK Parti'nin yönetimindeydi.

Belediye yönetiminin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırının açılmaması tepkilere neden oldu

"GÖREVLİLERİN DİNLENMESİ İÇİN ARA VERİLDİ"

AK Parti'nin 24 bin 366 oy farkla kaybettiği Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırının 1 Nisan'dan itibaren açılmaması ve şimdiye kadar hiç böyle bir durumun yaşanmaması seçim sonuçlarına bağlandı. Pek çok kişi kapalı çadırı görünce dönmek zorunda kaldı. Medyascope'un ulaştığı Sancaktepe Belediyesi'nden bir yetkili bunun seçim sonucuna yönelik bir karar olmadığını, çalışanların sandıkta görev aldığını ve dinlenmeleri nedeniyle ara verildiğini, çadırın yarın tekrar hizmete açılacağını söyledi. Gerekçe bu şekilde açıklansa da Şeyma Döğücü'nün paylaşımları bu ifadeleri çürütmeye yetti.

Belediye yönetiminin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırının açılmaması tepkilere neden oldu

"BUNU BİR AYIP OLARAK GÖRÜYORUM"

Kameralara konuşan vatandaşlar ise, "Açık olsaydı ziyaret etmek isterdim ama üzücü. Bence devam etmeli son 9 gün. Çok geri dönen oldu."

"Seçimi kaybettiği için kapattı. Sonuçta bu Şeyma hanıma yapılan bir şey değil. Maalesef enflasyon çok yüksek. Ben buraya 4 sene önce geldim 1150 liraya. Şu anda 12 bin TL kira ödüyorum. Hala devir teslim süreci olmadı. Bence bunu devam ettirebilirlerdi. Bu bölgede eminim ki ona ihtiyaç duyan birçok insan olduğunu düşünüyorum. Gelen gidiyor, şu anki var olan Belediye Başkanının ayıbı olarak görüyorum bunu." ifadelerini kullandı.

Belediye yönetiminin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırının açılmaması tepkilere neden oldu

Belediye yönetiminin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırının açılmaması tepkilere neden oldu

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Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Şeyma Döğücü Sancaktepe İftar 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (43)

Tolga Tplg:

Doğrusuda bu. Yeni gelen açmalı tabiki CHP. İslam karşı olduğundan açılmaz artık

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Serif Serif:

Siz nasıl insansınız ya. Daha mazbatalar alınmadı, İtiraz süreçleri devam ediyor. görevi devralmadılar. CHP nasıl kapatacak. Allah ıslah etsin sizi.

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aygün:

iftar yemeği ihaleyle verilir. hangi parti gelirse gelsin hizmet devam eder faturasını da belediye öder. akp ödemiyor yani faturayı

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Özkan Bulut:

Tolga tepetaklak biz her zaman açarız çadırı sıkıntı yok Allah'a şükür bundan sonra size ancak seyri alem düşer

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ekaf paseh:

:) aklınla yorum yapmıyorsun belediyeyi devrettiler mi ki açsın bu bir siz milletten oy almak için mi iftar çadırı açıyodunuz biz sizi müslüman zannediyorduk

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kagan soylu:

Ulan internetten sallaması kolay 3 sureyi eksiksiz okuyamazsiniz Müslümanlık taslarsiniz

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Bordo Bere:

AKPnin bu ülkeye verdigi zarari 5 nesil 500 senede düzeltemez

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AYHAN BAYRAK:

Hadi ordan cacık

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nnnnn:

Şurda varya senden boş yorum yapan kimse yok. Yazmak için yazıyosun. Ateşe benzin dökmek tek amacın aklın sıra.

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Özkan Bulut:

Aynen öyle kardeşim hele iktidar değişsin bak o zaman çıkacak olan pisliğe

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