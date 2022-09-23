BBP Lideri Destici: 'Hedefimiz Cumhur İttifakı'nın adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in seçilmesidir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimleri ile ilgili, "Hedef önce tabii ki Cumhur İttifakımızın adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in seçilmesidir. Bizim, Cumhur İttifakı'nın adayı belli, net. Bu konuda bir tereddüt yok. O, diğerlerinin problemi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'tan gelen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkez binasında ağırladı. Eken ve beraberindeki heyet, Destici'ye Sivas yöresine ait yöresel yiyeceklerden oluşan bir sepet hediye etti. BBP Genel Başkanı Destici, programın devamında bir basın açıklaması yaptı. Bir gazetecinin 6'lı masanın gündemindeki ortak liste çalışmalarını hatırlatarak 'Cumhur İttifakı'nda da ortak liste çalışması olacak mı?' sorusu üzerine Destici, "BBP olarak kararımız, önümüzdeki 2023 milletvekili seçimlerinde yine Cumhur İttifakı içerisinde kendi adımız, kendi hamlemiz ve kendi adaylarımızla yer almak. Hedef önce tabii ki Cumhur İttifakımızın adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in seçilmesidir. Bizim, Cumhur İttifakı'nın adayı belli, net. Bu konuda bir tereddüt yok. O, diğerlerinin problemi. Henüz bir aday tespit edebilmiş değiller. Kolay kolay da tespit edemeyecekler gibi, sanki bir aday üzerinde uzlaşamayacaklar gibi gözüküyor. Uzlaşsalar da gönülsüz olacak gibi gözüküyor. Oradaki ayrıntıları herkes biliyor zaten. Seçim sistemi tekrar değiştiği için 2018'deki seçim sistemiyle bugünkü seçim sistemi arasında bir fark var. O zaman ittifak çatısı altında olan bütün partilerin oyları önce ortak sayılıyordu. Daha sonra kendi içerisinde bir dağılım yapılıyordu. Ama şu anda ittifak içerisinde olsanız da her partinin oyu kendisine sayılacak ve milletvekili çıkarma noktasında da ittifakta olan partilerin oyları birbirine fayda sağlamayacak" diye konuştu.

"Bu dönem güçlü, tecrübeli liderlik dönemidir"

Destici, önceliklerinin ilk olarak Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yönetilmesine devam edilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu dönem güçlü, tecrübeli liderlik dönemidir. Bunun yanı sıra aynı zamanda Türkiye'nin hem dış politikada hem de savunma sanayii başta olmak üzere enerjide attığı çok güçlü adımlar var. Bunların devam etmesi lazım. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'mızı (SİHA) yaptık ama uzun menzilli füze çalışmalarımız var, kendi Muharip Savaş Uçağı çalışmalarımız var. Tank projemiz var, nükleer projemiz var. Türkiye'nin bunları tamamlaması lazım. Bir iktidar değişikliğinde ben bunların kadük kalacağına, inkıtaya uğrayacağına ve Türkiye'nin bu alanda en az 20-30 yıl geriye gideceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben şahsen ABD'nin PKK uzantısı PJAK'ı İran'da devreye soktuğunu düşünüyorum"

İran'da Mahsa Amini isimli bir kadının ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölmesiyle ilgili başlayan protestoları değerlendiren Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"İran'daki yönetime karşı birikmiş olan enerjinin dışa vurması ve bunda da dış desteğin olduğunu şahsen düşünüyorum. Bir de Türkiye'de sanki ayaklanmalar ya da protestolar Türkmen kardeşlerimizin ağırlıklı yaşadığı 'Güney Azerbaycan' dediğimiz, yani İran'ın kuzeyinde olduğu iddiaları var. Bunlar doğru değil. Bu eylemlerin hemen hemen tamamına yakınının İran'ın güneyinde olduğunu ve Türk değil bilakis Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu bölgelerde göreceksinizdir. Burada da yine ben şahsen ABD'nin PKK uzantısı PJAK'ı İran'da devreye soktuğunu düşünüyorum. İran'ın yaptığı uygulama yanlış. Kadına yönelik şiddet, polislerin uygulamaları yanlış ve bunların hepsini reddediyorum. Hayatını kaybeden o kadına ve ailesine başsağlığı diliyorum." - ANKARA