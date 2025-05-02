Bazı kanunlar ile 660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM'de (2)

Bazı kanunlar ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifine göre, Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda değişikliklere gidiliyor.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un adı, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun" şeklinde değiştiriliyor ve Kurumun muaf tutulacağı vergi, resim, harç ve ücretler belirleniyor.

TENMAK, yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Kuruma makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek. Kurum, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda olmayacak. Kurum tarafından açılan dava ve icra takiplerinde teminat aranmayacak.

Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların teminiyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek. Kurum tarafından desteklenen projelere ilişkin tutarlar, kurum bütçesine gider kaydedilerek proje yürütücüsü gerçek kişilere ve/veya projelerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlara aktarılabilecek. Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarlar, bu kurum ve kuruluşların bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenecek. Kurum tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilecek. Bu kapsamda kuruma aktarılan tutarlar, kurum bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenebilecek. Bu hüküm kapsamında yapılan harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre denetlenecek.

TENMAK tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, faydalı model ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ve sınai ürün üzerindeki haklar TENMAK'a ait olacak. TENMAK'ın taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenecek. TENMAK, elde edilen fikri ve sınai ürün ve haklar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabilir. TENMAK'a ait fikri ve sınai ürünler ile hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde 50'si TENMAK tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ve sınai ürünü geliştirenlere verilebilecek.

TENMAK'ın mal ve varlıkları devlet malı sayılacak, haczedilemeyecek ve rehnedilemeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ve hesabına yurt dışına yüksek lisans öğrenimlerine gönderilenler, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye döndüklerinde "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı", doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye dönenler ise "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı" kadrolarına atanacak.

TENMAK Yürütme Kurulu Başkanı ve üyelerine Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ndeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücret tutarında yürütme kurulu ücreti ödenecek.

19 Ağustos 2020 itibarıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına ve hesabına yurt dışına gönderilmiş veya gönderilmeye hak kazanmış olanlardan, gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye dönenler, TENMAK'ta "Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı" kadrolarına, doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye dönenler ise TENMAK'ta "Atom Enerjisi Uzmanı" kadrolarına atanacak.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin idare ve kontrolündeki kültür ve tabiat varlıkları

Teklifle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Cumhurbaşkanlığı ile TBMM'nin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilecek. Bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerden sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı muhasebe birimi hesabına yatırılacak ve bütçeye özel gelir kaydedilecek. Özel gelir kaydedilen bu tutar, Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerin bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilecek. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydedilecek. Gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler, kurumlar vergisinden muaf olacak.

Cumhurbaşkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda Cumhurbaşkanlığınca mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

MAPEG'e yönelik düzenlemeler

Maden Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek, bunlar aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak.

MAPEG, ilgili mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf olacak. Ancak, yargı harçlarının MAPEG'in haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline, ilgili mercii tarafından karar verilecek.

MAPEG'e, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin ifası için gerekli olup MAPEG tarafından satın alınan veya ithal edilen binek araçları hariç, motorlu vasıtalarla, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ile bunların yedek parçaları ve lastikleri, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.

MAPEG'in gelirleri, vergiden müstesna olacak. Bu istisna, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintileri kapsamayacak.

MAPEG'in görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olanlar, vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kesinleşmiş mahkumiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünün teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayıyla karşılanabilecek.

MAPEG'in görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, KEP veya Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi yoluyla ilgilisine tebliğ edebilecek. KEP ile yapılan tebligatlar, Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılacak.

Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kurul üyelikleri

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumunun karar organı olacak ve biri "Başkan" biri "İkinci Başkan" olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan toplam 7 üyeden oluşacak.

Kurul üyeleri, en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş ve Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükmünde yer alan şartları taşıyanlar arasından seçilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), biri "Başkan" biri "İkinci Başkan" olmak üzere en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar arasından Cumhurbaşkanınca atanacak ve Kurul 7 üyeden oluşacak.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun'da yer alan Ar-Ge projelerine ve Enstitünün malvarlığına ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleriyle ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, düzenleme kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirme, yetkilendirme veya bu tüzel kişilerden hizmet satın alma ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar ve diğer hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Bu kapsamda yetki verilen veya görevlendirilenler, yetki ve görevleri kapsamında yürüttükleri iş ve işlemleri bedeli mukabilinde yapabilecek. Yürütülen iş ve işlemler için ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının uygulayacakları bedeller kendileri tarafından, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin uygulayacakları bedeller EPDK tarafından, özel hukuk tüzel kişilerinin uygulayacakları bedeller ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, biri "Kurul Başkanı" biri "İkinci Başkan" olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 9 üyeden oluşacak. Kurul üyeliğine atanacakların 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları ve Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükmünde belirtilen ilgili nitelikleri taşımaları gerekecek.

(Bitti)