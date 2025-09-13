Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP yöneticisi de gözaltında
Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı kararı verilen 48 kişiden 37'si gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez'in olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
37 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
MHP'Lİ YÖNETİCİ DE GÖZALTINDA
Halk TV'de yer alan habere göre; operasyonun ardından yapılan incelemelerde, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez'in de gözaltına alındığı öğrenildi.
72 ADRESTE ARAMA YAPILDI
Ekiplerin, adreslerinde bulunmayan zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü. Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER NETLEŞTİ
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan isimler şöyle:
Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü."
9 KİŞİ ARANIYOR
Henüz gözaltına alınamayan ve haklarında arama kararı bulunanlar: Özlem Tut, Öztürk Hocaoğlu, Kadri Yetişmiş, Melek Topal, Altan Yangel, Aslan Bulut, Tugay Onur Yetişmiş, Özkan Kanbay. Ayrıca, Dilek Özyurt'un şehir dışında olduğu bilgisi paylaşıldı.