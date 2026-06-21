Haberler

İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma

İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile yeniden sarı-lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi, kulübün YouTube kanalında yayımlanan görüntülerde şampiyonluk mesajı verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve takımın yeni transferi Vedat Muriqi, kulübün resmi YouTube kanalında yayınlanan videoda taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi iddialı mesajlar veren ikili, şampiyonluk inançlarını net bir şekilde ortaya koydu.

''ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Yeni döneme dair hedeflerini paylaşan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." diyerek tek hedeflerinin zirve olduğunu vurguladı.

''HEPİMİZİN İHTİYACI VAR''

İsmail Kartal'ın bu sözlerine destek veren yeni transfer Vedat Muriqi ise şampiyonluğa olan açlığı ve takımın motivasyonunu özetleyerek, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamdi Baba :

13 yıldır aynı hikaye. Volkan Demirel ve uğur Dündar’dan duyacagimiz kelimerler. Bu sene inşallah en az iki kupa kazanacağız. Sormak lazım. Son Kaç yılda 2 kupa kazandınız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda

CHP'li 4 başkan AK Parti yolunda: Rozetlerini Erdoğan takacak

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı