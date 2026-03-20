Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli bayramın ilk günü partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" mesajıyla dikkat çekti.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nda Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.
  • Devlet Bahçeli, bayramın hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde karşılandığını söyledi.
  • Devlet Bahçeli, Türkiye'nin güçlü bir geleceğe ilerleyeceğini ve önemli hizmetlerin atılacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edilirken, Bahçeli mezara karanfil bıraktı ve su döktü.

"BAYRAMI HÜZÜNLÜ VE ÜZÜNTÜLÜ KARŞILIYORUZ"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, bayrama buruk bir atmosferde girildiğini belirterek, "Bayramı hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında, ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine giriyoruz" dedi.

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Bayram sonrası döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, Türkiye'nin güçlü bir geleceğe doğru ilerleyeceğini vurguladı. "Önemli hizmetlerin ve adımların atıldığı bir Türkiye olacaktır" diyen Bahçeli, siyasi partilerin ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ" TEMENNİSİ

Bahçeli, "Meclis'te temsil edilen partilerin verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

he he

Haber Yorumlarıselo piro:

Seni kim ziyaret edecek acaba.?

Haber YorumlarıMustafa Sözer:

adam ayakta duramıyor hala siyasette. Ecevit’e dediklerini hatırlamayan var mı

Haber YorumlarıYorumsuz:

Meeee

Haber Yorumlarımustafa sütcü:

anayasa değişecek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

