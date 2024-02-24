Batılı Liderler Ukrayna'ya Dayanışma İçin Kiev'e Geldi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı geride kalırken Ukrayna'ya dayanışma için Kiev'e gelerek Gostomel Havalimanı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'ya destek açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltengberg ise, "Ukrayna NATO'ya katılacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı geride kalırken batılı liderler dayanışma göstermek amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Polonya'dan gece treniyle Ukrayna'yı ziyaret etti. Ukrayna'ya destek gösteren liderler, İtalya'nın dönem başkanlığındaki G7 Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı öncesinde Gostomel Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bulundukları havalimanının Moskova'nın başarısızlığının ve Ukrayna'ın gururunun bir sembolü olduğunu ifade ederek, "Birkaç kişinin kahramanlığı tarihin akışını değiştirdi. Bunlardan biri de 2 yıl önce 24 Şubat'ta burada gerçekleşti" dedi.

"Ülkenizi kurtardınız, tüm Avrupa'yı kurtardınız"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "Putin bu havaalanı gibi stratejik hedefleri kolayca ele geçirebileceğinden emindi. Rus kuvvetleri Gostomel Havaalanı'nı hızlıca ele geçirmeye çalıştı. Bugün buradaki barlığımız yanıldığını görebilirsiniz. Ukraynalılar ortak geleceğimiz için savaşıyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise saldırıların başladığı günden itibaren Ukrayna'yı savunan birlikleri överek ""Kiev güçlü durdu. Cesaretiniz Putin'in durdurdu. Kaçmadınız ya da ürkmediniz. Ukraynalı kahramanlardan oluşan küçük bir birlik, son nefesinize kadar savaşarak işgalcileri geri püskürttü. Rusya'nın Ukrayna'nın kalbine yönelik saldırısını durdurmayı başardınız. Ülkenizi kurtardınız, tüm Avrupa'yı kurtardınız" ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, son 2 yılın yıkım, can kaybı ve travma ve acıyı kabul ederek, "Ukrayna'nın müttefikleri Ukrayna hükümetiyle omuz omuza" dedi.

"İlk ve esaslı yenilgisini de burada yaşadı"

Holtomel'de sembolik bir alanda olduklarını dile getiren Zelenskiy ise, "Putin burada savaşı kazanmak istiyordu. İlk ve esaslı yenilgisini de burada yaşadı. Askerlerimiz Rus katillerin inişini yok ettiğinde dünya da en önemli noktayı gördü. Her kötülüğün yenilebileceğini ve Rus saldırganlığının bir istisna olmadığını gördü. Dünya henüz Ukrayna'ya inanmazken, Ukraynalılar savaşabileceklerini, direnebileceklerini devam edeceklerini kanıtladılar" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen tüm arkadaşlarına teşekkür ederek, "Tüm zorluklara ve şüphelere rağmen dünyanın dikkati hala Ukrayna'da. Geleceğimiz kendi ellerimizde" dedi.

"Ukrayna NATO'ya katılacaktır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltengberg, "Rus tanklarının Ukrayna'ya girmesinin üzerinden 2 yıl geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük savaşın başlangıcı" dedi. Savaşta ölen Ukraynalı askerleri nana Stoltenberg, "Savaş alanındaki durum son derece ciddi olmaya devam ediyor. Putin'in Ukrayna'ya hakim olma hedefi değişmedi ve barışa hazırlandığına dair hiçbir belirti yok. Çoğunun korktuğu gibi Ukrayna haftalar içinde çökmedi. Rusya tarafından ele geçirilen toprakların yarısını geri aldınız, Rusya'yı Karadeniz'in büyük bölümünden geri püskürttünüz ve Rus kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdiniz" ifadelerini kullandı. NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya maddi ve manevi desteğinden bahseden Stoltenberg, "Bu savaşı Putin başlattı çünkü NATO'nun kapısını kapatmak ve Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkını elinden almak istiyordu. Ancak tam tersini başardı, Ukrayna artık NATO'ya her zamankinden daha yakın" dedi.

Stoltenberg, konuşmasını "Ukrayna NATO'ya katılacaktır. Bu bir 'eğer' sorusu değil, 'ne zaman' sorusudur. Sizi o güne hazırlarken, NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" diyerek tamamladı. - GOSTOMEL