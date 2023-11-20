Başkan Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Aday adaylık başvurusunu AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda yapan ve başvuru belgelerini İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'na teslim eden Orhan, "31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, ülkemize, aziz milletimize, şehrimize, partimize ve bizlere şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Aziziye Belediye Başkanlığı'nda ikinci dönemini geçiren ve proje odaklı belediyecilik anlayışıyla 2014 yılından bu yana ilçeye çok sayıda eser kazandıran Muhammed Cevdet Orhan'ın Büyükşehir Belediyesine talip olması, ilçesinde olduğu kadar il genelinde de büyük memnuniyet uyandırdı.

Kalıcı Eserler Bıraktı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2014 yılında seçildiği Aziziye Belediye Başkanlığı görevinde termal turizmden termal sağlık hizmetlerine, yenilenebilir enerji kaynaklarından seracılık ve hayvancılık faaliyetlerine varıncaya kadar ilçede kalıcı birçok esere imzasını attı. Ilıca'da Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Binası, Belediye Ek Hizmet Binası, Termal Bungalov Butik Köyü, Güneş Enerji Santralleri, Termal Domates Serası ve Termal Tesislerin Modernizasyonu gibi hizmetlerin mimarı olan Orhan, ilçeye yine özel sektör işbirliğiyle kapalı termal aquapark ve et entegre tesislerini de kazandıran isim oldu.

Aziziye'ye Hizmet Yağdı

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem Dadaşkent ve hem de Ilıca'nın çehresini değiştiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TOKİ işbirliğiyle binlerce konut üretimine önayak oldu. Gezköy, Bahçelievler ve Yeşil Mahalle Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Aziziye'yi modern yapılaşmayla buluşturan Orhan, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Millet Kıraathanesi başta olmak üzere Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Atık Getirme Merkezi, Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı gibi Doğu'nun en büyük tematik sosyal yaşam alanını da yine Aziziye'ye kazandırmayı başardı.

21 Yıllık Mücadele

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olan Muhammed Cevdet Orhan, başvuru belgelerini teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 21 yıllık başarı serüvenine dikkat çekti. Orhan, "Türkiye'nin 2002 yılında tanıştığı AK Parti iktidarı, geride kalan 21 yıl içerisinde ülkemizi huzur, istikrar, refah, gelişim, değişim ve dönüşüm hedefleri doğrultusunda sürekli kazanımlarla buluşturmuş, Tam Bağımsız ve Güçlü Bir Türkiye iradesini hem de kayıtsız-şartsız ortaya koymuştur. Bu irade ki, aziz milletimizin nezdinde çok büyük bir teveccüh görmüş, belirlenen her hedefe ve her mesafeye, yine aziz milletimizin destekleri ve dualarıyla en ufak bir sapma dahi olmadan ulaşılmıştır. Kısacası AK Partimiz, zafer tacını başından hiç indirmemiştir" diye konuştu.

Ak Parti'nin Başarısı

AK Parti'nin geride bıraktığı 7 genel seçim, 4 yerel seçim, biri Meclis'te olmak üzere 4 Cumhurbaşkanı seçimi ve 3 halk oylamasından da başarı elde etmiş ve Türk siyaset tarihinde kırılması imkansız olan bir rekoru kırdığını dile getiren Orhan, "Çünkü hakikat her yerde tektir: Gücünü milletten alan bir liderin sırtı elbette yere gelmeyecek, o lider ve başlattığı "Güçlü Türkiye" seferberliği, elbette ki kesintiye uğramayacaktır. Adalet ve Kalkınma Partimizin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhur İttifakımızın sinerjisiyle Türkiye'mizin kutlu yürüyüşünü sürdürecek, müreffeh ve aydınlık yarınlar, kesinlikle ve kesinlikle aziz milletimizin olacaktır" dedi.

Aziziye Belediyesi Süreci

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediye Başkanlığı ile ilgili süreç hakkında da şunları söyledi: "2014 yılında şahsımıza emanet edilen, 2019 yılında da güven tazeleyerek bir dönem daha sürdürdüğümüz Aziziye Belediye Başkanlığı görevimiz boyunca; en temel gayemiz ve hedefimiz Aziziyeli hemşehrilerimize layıkı vechile hizmet etmek oldu. Bu doğrultuda birçok alanda hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarımızla Aziziye'mizin çehresini baştan aşağı değiştirmeye, Aziziyeli hemşehrilerimize belediyeciliğin hem de her alanında fayda ve değer üretmeye çalıştık. 1702 kilometrekare yüzölçümüne sahip, 69'u mahalle statüsünde köy olmak üzere, toplam 72 mahallesiyle Erzurum'un en büyük merkez ilçesi olan Aziziye'mizin emrine her daim amade olduk. Şimdi ise, inşallah yeni bir dönemin ve yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. Aziziye'mizde geçirdiğimiz çıraklık ve kalfalık dönemimizi, önce Allah'ın izni ve sonra da AK Partimizin ilgili komisyonları ve saygıdeğer büyüklerimizin de uygun görmeleri halinde, Büyükşehir Belediyemizde ustalık dönemiyle taçlandırmak arzusundayız"

Küçükoğlu: Hayırlı Olsun

Başkan Orhan'ın aday adaylığı başvuru belgelerini teslim alan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise, konuşmasına tebrik dileklerini ileterek başladı. Başkan Küçükoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu zamana kadar geçen süre zarfında birçok kademede görev yaptığını anımsatarak, "Değerli Başkanımız son 10 yıldır da Aziziye Belediyemizde başarılı işler yapıyor. Kendisini bu yarışın içerisinde görmek, bizleri de mutlu etti. Aldığı kararın ve çıktığı bu yolun hayırlı olmasını diliyorum. Bizler bir aileyiz ve hepimizin yüreğinde Erzurum'a hizmet etmek gibi büyük bir sevda var. Hangi görevde, hangi makam ve kademede olursa olsun, bizler şehrimizin ve aziz hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Başkanımıza da bu doğrultuda başarılar diliyoruz, hayırlı olsun diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM