BAŞKAN KÖSE: BİZ ANKARA'YI YENİDEN DEVRALACAĞIZ

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla çok yakın çalışıyoruz, Ankara'yı sürekli konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz. Biz Ankara için iddialıyız. Biz Ankara'yı yeniden devralacağız. Ankara'yı özlediği hizmet ve eser belediyeciliği ile tekrar buluşturacağız' dedi.

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Anadolu Yayıncılar Derneği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Köse, burada yaptığı açıklamada, yerel seçimleri önemsediklerini ve parti olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Köse, 'Önümüzdeki süreci Ankara'daki tüm belediyeleri almak hedefiyle ve Ankara'yı yeniden hizmet ve eser belediyeciliği ile buluşturmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. 4,5 yıl geçti bizim tespitimiz şu yönde; Ankara 2019'dan daha geri bir noktada. Ankara'nın bir pırıltısı, bir heyecanı vardı, Avrupa başkentiydi. Uluslararası pek çok organizasyon olurdu. Ankara sürekli yenilikleri ve aktiviteleri içeren bir şehirdi. Ama Ankara 4,5 yıldır pırıltısını kaybetti, geriye gitti. Sayın Mansur Yavaş'a oy vermeyenlerin haklı çıktığını Ankara halkı artık görüyor. Çünkü vaatlerinin çok büyük bir bölümünü yapamadı. Vaatlerinin çok küçük bir bölümünü yaptı. Vaat yapmak ile hesap yapmak arasında bir fark var. Biz AK Parti olarak bu konuları hesap ederken bugüne kadar bir söz verirken her zaman yapacağımız sözleri veririz ve verdiğimiz sözü tutarız. Mesela Ankara büyükşehir dediğimizde su ihtiyacı, su konusu ve altyapı önemlidir. Ankara'ya ilave olarak 1 metreküp su sağlayamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hemen hemen tüm iddialarında sınıfta kaldı' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI SU ANKARA'DA'

Başkan Köse, Ankara'da su konusunda fazlasıyla spekülasyon yapıldığını belirterek, '2019'dan itibaren suyun fiyatını artırma değil azalacağı' vaadini gerçekleştirmesini istedik ama sürekli artış oldu. Sonuç olarak Ankara'da 1 metreküp su 5 TL'ydi. Şimdi 1 metreküp su 35 TL. Şu anda Türkiye'deki en pahalı su Ankara'da. Şu anda Ankara Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. Yüzde 600 fahiş artış söz konusu. Türkiye'nin en ucuz suyu AK Partili büyükşehir belediyelerin, en pahalı su konusunda CHP'li belediyeler yarışıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda 1'inci. Sayın Mansur Yavaş'ın en önemli vaatlerinden bir tanesinde ne hale geldi. Yeni bir seçim geliyor. Basın açıklamalarından görüyoruz ki, CHP'den Mansur Yavaş'ın tekrar aday olacağı yönünde açıklamalar duyuyoruz. İYİ Parti kendi adayını gösterecek gözüküyor ama CHP'nin adayını Mansur Yavaş olacağı gözüküyor. Ben Ankaralılara sormak isterim; Mansur Yavaş verdiği sözlerin hangisini yaptı ki 'ben bunları yaptım, yeni dönemde de şunları yapacağım' diyecek. Hangi yüzle Ankaralının huzuruna çıkacak. Ben bunu merak ediyorum. Bizim tespitimiz sadece Cumhurbaşkanı adayı olmak için çalıştığı ve Ankara'yı ihmal ettiği yönünde? dedi.

"PARTİMİZ ADAY GÖSTERİP DE ADAY OLMAYACAK KİMSE YOK"

Başkan Köse, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler ve adaylığı ile ilgili de şunları söyledi:

'2024 seçimlerine hem 2019'dan bugüne yapılmayan, Ankaralı hemşerilerimizin taleplerini yapmak hem de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir belediyeciliği Ankara'yla Ankaralılarla buluşturmak için yeni projelerimiz, hayallerimiz var. Partimizin kurumsal yapısı çerçevesinde süreçlerimiz başlıyor. Adaylık ile ilgili de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti Grup Başkanvekili olarak bu süreci dolu dolu projelerimizle, eserlerimizle hazırlayarak sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde genel merkezimizin kongresinden sonraki süreçte partimizin kurulları bir araya gelecek ve bu konuda bir karar verecek. Ankara'da ilçe belediye başkanlarımızın hepsinin Mansur Yavaş kadar ki ona kat kat çok daha iyisini yapacak potansiyelde ve yetenekte olduğunu biz iddia ediyoruz. Adaylığı belediye başkanlarından herkes isteyebilir. Bizde isteriz ama bu istemekle ilgili bir konu değil. Ankara'da bizim yapmamız gereken şey, en önde en çok oyu alabilecek arkadaşımızla devam etmek yönünde. Bu çerçevede ben de Ankara'da yoğun bir nüfusa ev sahipliği yapan bir ilçenin belediye başkanı olarak Ankara'nın huzuruna çıkabilirim. Talep etme, isteme, adaylığını açıklama noktasında bu karar genel merkezimizindir. Bu süreçte özellikle sayın Cumhurbaşkanımızla çok yakın çalışıyoruz, Ankara'yı sürekli konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz. Partimiz aday gösterip de aday olmayacak kimse yok. Biz iddialıyız. Biz Ankara için iddialıyız. Biz Ankara'yı yeniden devralacağız. Ankara'yı özlediği hizmet ve eser belediyeciliği ile tekrar buluşturacağız. Bu biz oluruz başka bir arkadaşımız olur. Ama önemli olan burada Ankara için yaptığımız hazırlıklardır. Biz işimizle, eserlerimizle konuşan bir geleneğiz. Dolayısıyla kurullarımız bunlara karar verir, o çerçevede hangi arkadaşımız seçilecekse, göreve o verilecekse arkadaşımızla beraber tek yumruk, tek ses olup güçlerimizi birleştirerek inşallah Ankara'yı özlediği hizmete ve esere tekrar kavuşturacağız.'