Başkan Gündüz: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net ve kararlı duruşunu destekliyoruz'

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyetinin gücünü ve devletin itibarını hedef alan sorumsuz söylemlere karşı ortaya koyduğu net ve kararlı duruşu güçlü şekilde desteklediklerini söyledi.

Son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan açıklamaların siyasi eleştiri sınırlarını aşarak doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletin iradesini hedef alan bir söylem haline geldiğini belirten Gündüz, "Özgür Özel'in Türkiye'yi farklı bir durumda göstermeye çalışması, gerçeklerle bağdaşmadığı gibi aynı zamanda ülkemizin uluslararası itibarı açısından da son derece talihsiz bir yaklaşımdır. Bir siyasetçinin kendi ülkesini bu şekilde karalaması kabul edilebilir değildir. Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi zayıf, aciz ve çaresiz bir ülke gibi göstermeye çalışmakta, bu söylemlerle hem devlet kurumlarını hem de milletimizin ortaya koyduğu büyük mücadeleyi görmezden gelmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlet geleneği, sağlam kurumları ve aziz milletimizin desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Bugün savunma sanayiinden güvenliğe, diplomasiden altyapıya kadar pek çok alanda Türkiye'nin elde ettiği başarılar ortadayken, Özgür Özel'in ısrarla karamsar bir tablo çizmeye çalışması yapıcı bir muhalefet anlayışından uzak bir yaklaşımın göstergesidir. Muhalefet görevi ülkesini dünyaya karşı zayıf göstermek değildir. Ancak Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla adeta Türkiye'yi kötülemek üzerinden siyaset üretmeye çalışmaktadır. Ne yazık ki Özgür Özel'in söylemleri, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmekten çok siyasi polemik üretmeye dayanmaktadır. Bu yaklaşım, milletimizin beklentilerine cevap vermekten uzak olduğu gibi Türkiye'nin büyüme ve güçlenme sürecini de görmezden gelmektedir. Türkiye'yi sürekli kriz ve çöküş söylemleriyle anlatmaya çalışan Özgür Özel, aslında kendi siyasi anlayışının ne kadar vizyonsuz olduğunu da ortaya koymaktadır. Gerçek şudur ki Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve her alanda ilerlemeye devam etmektedir. İçler acısı bir tablo varsa, bu tablo Türkiye'deki sorumsuz muhalefet anlayışıdır. Türkiye'yi zayıf göstermek için her fırsatı değerlendiren bu anlayışın başında ise bugün Özgür Özel bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devletimizin gücünü ve milletimizin onurunu savunan açıklamalarını destekliyor; Türkiye'yi hedef alan sorumsuz söylemlerin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Hiç kimse siyasi hesapları uğruna Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük gösteremez, milletimizin iradesini itibarsızlaştıramaz. Özgür Özel ve benzeri sorumsuz söylemler karşısında Türkiye'nin gücünü ve devletimizin itibarını savunmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı