Başkan Biden, Hawaii'deki Orman Yangını Felaketinin Ardından Bölgeyi Ziyaret Etti

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii Adaları'nda meydana gelen orman yangını felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi. Biden, yaşanan yıkımı yerinde görme fırsatı yakalayarak yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca, bölgede yapılacak yeniden inşa sürecinin halkın isteği doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirtti.

- ABD Başkanı Joe Biden orman yangını felaketinin yaşandığı Hawaii'yi ziyaret etti

HAWAİİ - Hawaii Adaları'nda meydana gelen orman yangını felaketinin ardından ABD Başkanı Joe Biden bölgeyi ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi.

Hawaii Adaları'nda geçtiğimiz 8 Ağustos günü başlayan ve 114 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınları sonrası bölgede hala yaralar sarılmaya çalışılırken, bu Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte felaketin en çok etkilediği Maui adasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında bölgeyi helikopterle dolaşan ve sokaklarda gezen Başkan Biden yaşanan yıkımı yakından görme fırsatı yakaladı ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Biden çiftine bölgeyi gezdikleri süre boyunca Hawaii Valisi Josh Green ve eşi Jaime Green eşlik etti. Bölgedeki ekiplerden çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alan Biden çifti ayrıca adalı bir grup yaşlı tarafından ziyaretleri dolayısıyla kutsandı.

Ardından Başkan Biden basının karşısına geçerek bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında tüm Amerikan ulusunun Hawaii'deki afetzedelerle birlikte yas tuttuğunu belirten Biden, ABD tarihinde yüzyıldan uzun bir süredir ilk defa yaşanan böylesi ölümcül orman yangınlarında yaraların sarılabilmesi için federal hükümetin gerektiğince yardım edeceği sözünü verdi. Başkan Biden ayrıca bölgede yapılacak yeniden inşa sürecinin "Maui halkının istediği şekilde" yapılacağını belirterek hükümetinin, bölge halkının kültürüne, geleneklerine ve kutsal alanlarına saygı göstereceğine dikkat çekti.

Başkan Biden ve eşi daha sonra da afetzedeler, toplum kuruluşları ve liderlerin katıldıkları bir etkinliğe dahil oldu.

Bir grup vatandaş Biden'ı protesto etti

Öte yandan Joe Biden'ın araç konvoyu adada yol aldığı sırada bir grup vatandaşın protestosuna maruz kaldı. Pankartlar hazırlayarak adaya daha fazla yardım talep eden gruptaki bazı vatandaşların, kendisine bağırarak "Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler" dedikleri görüldü.

ABD'nin Hawaii Adaları'nda 8 Ağustos günü çıkan orman yangınlarında 114 kişi hayatını kaybetti, en az 850 kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Bölgede büyük tahribata yol açan felaket nedeniyle çoğunluğu ev olan 2 bin 200 yapı ve bazı tarihi alanlar yok oldu. Yangınların neden olduğu maddi hasarın yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.