Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BM Toplantılarında Sürdürülebilirlik Vurgusu Yaptı

BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı toplantılarda yer aldı. Burada Türkiye'yi ve Balıkesir'i temsil ettiklerini söyleyen Akın, "Bunu da en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyoruz. Toplantılar çok verimli geçti" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi'nin açılışına katıldı. Etkinliğin ardından toplantılara ilişkin değerlendirme yapan Akın, "3 gün sürecek toplantıların ilk gününü tamamladık. Farklı ülkelerden gelen belediye başkanlarıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldik. Çeşitli temaslarda bulunduk. Amacımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir kalkınma projelerimizi ve gelecek dönemki hedeflerimizi anlatmak. Ayrıca dünyadaki iyi örnekleri dinledik, değerlendireceğiz" diye konuştu.

Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, sıfır karbon gibi dünyanın gündemindeki konulara toplantılarda dikkat çekildiğini söyleyen Akın, "Toplantılarda halkın belediyelere daha rahat ulaşması için yaptığımız çalışmaları da anlattık. Toplantılar gayet verimli geçti. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarla doğrudan iletişim halindeyiz. Bu da küresel ölçekte benimsenen hedeflerin yerelde uygulanabilir hale getirilmesi için bize sorumluluk yüklüyor. Kenti ilgilendiren başta turizm olmak üzere birçok konuyu burada ele aldık" ifadelerini kullandı.

Akın, "İklim değişimine yönelik farkındalık yaratacak çalışmalarımızı BM toplantılarında paylaştık. Yerelde yaptığımız bu çalışmaların küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın temel taşları olduğunu dile getirdik" dedi.

Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi, 22-23 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Amerika'nın New York şehrinde gerçekleştirilecek.