Bakanlar Gürlek ve Işıkhan, Mardin’de Adil Geçiş Stratejisi ve eylem tanıtım toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de Adil Geçiş Stratejisi ve eylem tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, "2027 yılından itibaren Aktif İş Gücü Programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşü, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlıklarını yüzde elliye kadar arttırıyoruz" dedi.

Mardin'de bir otelde düzenlenen programa Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Haidar Mohamad, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, sendika genel başkanları, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonominin lokomotif gücü olan, emeğin ve alın terinin temsilcisi işçilerin önemini çok iyi bildiklerini söyledi. Emekçilerin yanında olduklarını her fırsatta ifade ettiklerini belirten Bakan Gürlek, "Onların haklarını korumayı esas alan bir hukuk yapılanmamızın bulunduğunu da özellikle belirtmek isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle vurguladığı işçinin, emekçinin ve çalışanın aleyhine hiçbir adım atmama kararlılığı bizler için açık bir manifestodur. Bu anlayış doğrultusunda sendikalarımızın ülkemizin kalkınmasındaki değerini biliyor, onları çalışma hayatının vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. İstişareye verdiğimiz önem reform anlayışımızın da temelinde yer almaktadır. Reformu ilkesel bir değer olarak benimseyen hükümetimiz sendikal hakları genişletti, örgütlenmenin önünde engelleri kaldırdı, kamu görevlerinin toplu sözleşme hakkı tanıdı ve iş sağlığı ile iş güvenliği alanında önemli adımlar attı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak yakından takip ettiğim hususlardan biri de çalışan emekçilerimizin mağdur olmaması için kanunlarca ortaya konulan güvencenin yansımasıdır. Bu güvenceler mahkemelerimizin kanunlar çerçevesinde yürüttüğü yargılama faaliyetlerinde somut olarak karşılık bulmaktadır. İşverenlerden davaların sonuçlarına ilişkin olarak çalışan kesime ayrımcılık yapıyoruz şeklinde eleştiriler bile alıyoruz. Elbette mahkemelerimiz bağımsız ve tarafsız bir biçimde her uyuşmazlığı kendi şartları ve hukuki dayanakları içerisinde değerlendirmektedir. Çalışanların haklarını güvence altına alan düzenlemeler ise Cumhurbaşkanımızın emekçi kesime olan hassasiyetinin açık bir göstergesidir. Hangi sebeple olursa olsun çalışanların ve işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz" diye konuştu.

"İşçinin ve emekçinin üzerinden siyasi hesap yapmayı zihnimizin arkasından geçirmedik"

Çözüm odaklı çalışma anlayışla sorunların üzerine giderken işçinin ve emekçinin üzerinden siyasi hesap yapmayı zihinlerinin arkasından bile geçirmediklerini aktaran Bakan Gürlek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Politik emeller için işçi ve emeklerimizi, emekçilerimizi kask gücü olarak kullanmadık. Çünkü bizler Anadolu'nun köylü ve işçi ailelerinin çocukları olarak bu sorunları yaşamış, bu sorunlarda büyümüş bireyleriz. Bu sebeple işçinin ve emekçinin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. İşçilerimizi ve emekçilerimizi çağın çürümüş ideolojilerin ritüellerinde birer figür olarak görmedik. Onlara nasıl daha çok hizmet edebileceğimizi onların çalışma hayatında hak ettikleri konuma nasıl taşıyabileceğimizin hesabını gece gündüz yaptık. Kendimizi bu gayeye adadık. Bu hizmet anlayışımızın gereği olarak çalışanlarımızın taleplerini dinlemeyi ve temsilcileriyle birlikte sürdürüyoruz. Çünkü alın terine duyduğumuz saygı o alın terinin hakkını koruma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bu toplantıyla karşılıklı anlayışın, istişarenin ve ortak çözüm iradesinin güçlenmesi bakımından kıymetli buluyorum. Ortak tecrübelerimizi paylaşmanın bu gayretlerin daha da güçlenmeyeceğine inanıyorum. Bu dayanışma anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak ifade etmek isterim ki işçiyi ve emekçilerimizi onları temsil eden değerli kuruluşlarımızı onları temsil eden kuruluşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bakanlık olarak bizlere iletilecek talepleri görev ve yetki alanımız çerçevesinde ele almaya ve çözüm odaklı bir anlayışa hizmet sunmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Emeğin kıymetini bilerek emekçinin sesine kulak vermeyi gerektiğidir. Bizler bu sesi duymayı talepleri dinlemeyi ve sorumluluğumuzun yerini yerine getirmeye devam edeceğiz."

"Mardin geçmişin birikimiyle geleceğin fırsatlarını buluşturan müstesna bir şehirdir"

Daha sonra konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'in geçmişin birikimiyle geleceğin fırsatlarını buluşturan müstesna bir şehir olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Bu şehrin taşlarında emeği, sokaklarında tarihi, insanlarında ise kardeşliği ve dayanışmayı görüyoruz. Burada bakıra vurulan çekicin sesinde insan emeğinin ve ustalığın asırlara meydan okuyan değerini hissedersiniz. Zaman değişir, teknoloji değişir, beceri ve üretim tarzları değişebilir. Ancak kalkınmanın merkezinde daha da insan, insanın bilgisi, emeği ve alın teri vardır. Bugün dünya tarihinin en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden biri yaşanmaktadır. İklim değişikliği, dijitalleşme, yapay zeka ve yeni üretim teknolojileri ekonomilerden iş gücü piyasalarına gündelik hayatımızdan uluslararası rekabete kadar hemen her alanı yeniden şekillendirmektedir. Bu değişim ülkeler için önemli fırsatlar sunarken beraberinde de yine sorumluluklar ve görevler getirmektedir. Artık mesele yalnızca daha ileri teknolojilerine sahip olmak, daha temiz enerji üretmek veya yeni fabrikalar kurmak değil. Asıl mesele bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Çalışanlarımızın geleceği nasıl şekillenecek? Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? İşletmelerimiz bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacak? ve en önemlisi bu büyük değişimin ortaya çıkacağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl faydalanacak? İşte bugün tanıtımını gerçekleştireceğimiz uzun bir emek ve çalışmayla oluşturduğumuz Ulusal Adil Geçiş Stratejisi bu sorulara Türkiye'nin kendi şartları öncelikleri ve kalkınma hedefleri doğrultusunda verdiği kapsamlı bir cevap niteliğindedir. Bizim anlayışımızda dönüşümün merkezinde insan vardır. Çünkü biliyoruz ki insanı geride bırakan bir dönüşüm ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın gerçek anlamda başarılı olamaz. Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan rekabet gücümüzü arttırırken sosyal adaleti gözeten ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturan bir dönüşümü hedeflemek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz 2053 net sıfır emisyon hedefini ülkemizin kalkınma ve istihdam hedefleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Türkiye'yi yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin geleceğini üretim ve teknoloji dünyasına hazırlarken hiçbir vatandaşımıza bu değişimin dışında kalmamasına önem veriyoruz. Bu anlayış aynı zamanda medeniyetimizin köklü değerleriyle de örtüşüyor. Bizim kültürümüzde tabiat gelecek nesillerin de hakkının bulunduğu ve bize bırakılan bir miras. Yetimin hakkını gözetmek, güç durumda olana destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ortak değerlerimizin temelini oluşturmalıdır. Dolayısıyla adil geçiş bizim için yalnızca ekonomik ya da çevresel bir politika değildir. Adil geçiş, kalkınmayı adaletle, teknolojiyi insanla, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin haklarıyla buluşturma ilkesidir. Bugün tanıtacağımız bu strateji geniş bir istişare ve ortak akıl sürecinin ürünüdür. Strateji kamu kurumlarımızın işçi ve işveren kuruluşlarımızın akademisyenlerimizin özel sektörümüzün ve uluslararası paydaşlarımızın katkısıyla şekillenmiştir. Birazdan gerçekleştireceğimiz oturumda bu stratejinin temel yaklaşımını, önceliklerini ve uygulama alanlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirme fırsatı olacak. Bu noktada geleceğin mesleklerinde hazırlıklı ve nitelikli iş gücümüzün güçlendirilmesi adına önemli bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının işbaşı eğitim programlarına katılımında cep harçlığını yüzde otuz artırmıştır. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşü, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdamına katılan meslek lisesi mezunlarımızı ödenen cep harçlıklarını yüzde elliye kadar arttırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destekleyeceğiz. Bu yeni düzenlememizin gençlerimize, çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son olarak bugün burada Türkiye'nin değişen dünyada emeği, üretimi ve insana verdiği değeri ortaya koyan ortak bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. ve bu vizyonun emeğin ve medeniyetin şehri Mardin'den dünyaya duyurulmasını da son derece anlamlı görüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı