Bakan Yumaklı, taşkın riskine karşı 150 iş makinesinin teslim töreninde konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ancak bu verileri Türkiye'nin her tarafında eşit olarak dağıldığını düşünmemek lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne kazandırılan 150 yeni iş makinesinin teslimi için Ankara'da tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törende, DSİ'nin hizmet kapasitesini artıracak yeni iş makineleri tanıtıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması noktasında önemli görevler üstlendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl ülke genelinde yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, taşkın riskine karşı hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Su Yılı Raporu'na göre 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde ortalama 741,6 milimetre yağış kaydedildiğini aktaran Bakan Yumaklı, bu miktarın uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 29 üzerinde olduğunu kaydetti.

"Yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda"

Son aylarda Türkiye'de yağışların beklenenden fazla olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamış olduğu veriler var. 2026 Su Yılı Raporu'na göre 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde ortalama 741,6 milimetrelik yağış kaydedildi. Bu miktar uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 29 üzerinde. Geçen seneki Su Yılı'na göre artış ise yüzde 76. Yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ancak bu verileri Türkiye'nin her tarafında eşit olarak dağıldığını düşünmemek lazım. Bazı bölgelerde yağışlar mevsim normallerinin uzun yıllar ortalamalarının altında kalırken, bazı yerlerde de çok kuvvetli yağışlar gerçekleşti. 2026 Su Yılı'nda Şırnak'ta normale göre artış yüzde 80'lere ulaşırken, Rize'de bin 641 milimetre yağış ölçüldü. Bu rakamlar lokal olarak yağışların artık bundan sonra çok daha fazla karşılaşacağımız olaylar olduğunu bize gösteriyor. Bu bölgesel farklılıklar, hazırlığımızı her havzanın ve her bölgenin kendi şartlarına göre yapmamız gerektiğini de bize gösteriyor. Çünkü taşkın riskini sadece yağış durumu belirlemiyor. Yağışın ne kadar sürdüğü, havzanın yapısı, coğrafi şartlar, dere yataklarının durumu ve suyun önündeki engeller de taşkınla ilgili hususların önemli bileşenleridir. Bu unsurları birlikte değerlendirerek, riskli alanları DSİ olarak önceden izliyoruz" diye konuştu.

"Erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırıp, kurumlar arası haberleşmeyi güçlendiriyoruz"

DSİ'nin taşkınlara karşı dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yumaklı, "Dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları yaparken, erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırıp, kurumlar arası haberleşmeyi de güçlendiriyoruz. Taşkın erken uyarı sistemini, bu hazırlığın önemli bir parçası olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Sistemlerle derelerdeki su seviyeleri anlık olarak izleniyor. Taşkın ihtimali oluştuğunda da vatandaşlarımızı, yerel yönetimleri ve ilgili kurumları uyarı kanallarıyla bilgilendiriyoruz. Erken haber doğru yerde ve doğru zamanda müdahale demektir. Bugün teslimini yapacağımız iş makinelerimizin önemi büyük. Hazırlıkların amacı nedir? Taşkın meydana gelmeden önce bunların gereğini yapmak ve taşkın olursa eğer de yine doğru müdahaleyi hızla gerçekleştirmek. Taşkın kontrol tesisleri, bu çalışmaların kalıcı altyapılarını oluşturuyor. Bugüne kadar bütün ülke çapında 11 bin 466 taşkın kontrol tesisi tamamlandı. Bunlardan yaklaşık 6 bin 500'ü son 24 yılda gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz bin taşkın kontrol tesisi daha gerçekleştirmek. 14 Ekim'den bu yana 23 ilimizde meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

"Sel ve taşkınların yaşandığı illerimizde DSİ'nin çalışmaları hala devam ediyor"

DSİ bünyesinde birçok personelin görev yaptığını ve bu personellerin her an teyakkuzda olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sel ve taşkınların yaşandığı illerimizde DSİ'nin çalışmaları hala devam ediyor. Şu anda sahada 598 makine ve yaklaşık 800 personelimiz görev yapıyor. Ekiplerimiz suyun akışını engelleyecek ve taşkına sebep olabilecek bütün malzemeleri temizlemeye devam ediyorlar. Hasar gören kesimlerde de yine suyun tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması gibi hizmetler veriliyor. Bu müdahalelerde önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Ardından yerleşim yerleri, tarım arazileri ve altyapıyı korumak için kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz. Bugün teslim ettiğimiz iş makineleri hem taşkın çalışmalarındaki kapasitemizi artırmış olacak hem de ekiplerimizin sahadaki çalışmalarında önemli görevler icra edecekler."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı