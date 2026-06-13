Bakan Yumaklı: Yeşil vatanı havadan koruyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün orman yangınlarına karşı, 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracımızla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir temasları kapsamında Selçuk Efes Havalimanı'ndaki 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programına katıldı. Bakan Yumaklı, burada protokol tarafından çiçekle karşılandı. Ardından programda konuşan Yumaklı, "Bu kadim coğrafya, binlerce yıllık tarihiyle, verimli ovalarıyla ve zümrüt yeşili ormanlarıyla, yalnızca Ege'nin değil Türkiye'nin incisi konumundadır. Ormanlar yalnızca ağaçlardan ibaret değildir. Ormanlarımız, suyumuzun, toprağımızın, havamızın, biyoçeşitliliğimizin, üretimimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle orman yangınlarıyla mücadeleyi sadece bir afetle mücadele başlığı olarak görmüyoruz. Biz bu mücadeleyi, vatan toprağını koruma, milletimizin ortak mirasına sahip çıkma ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"kara gücümüzü, hava filomuzu, teknolojik altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz"

Dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin, her geçen yıl daha ağır şekilde hissedildiğinden bahseden Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Akdeniz kuşağında yer alan ülkemiz de bu riskten doğrudan etkileniyor. Artan sıcaklıklar, uzayan kurak dönemler, değişen yağış rejimleri ve şiddetlenen rüzgarlar, orman yangınları riskini daha da artırıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerimiz de, yaz aylarında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın açısından hassas bölgelerimizin başında geliyor. Biz hazırlıklarımızı her yıl daha güçlü, daha planlı, daha teknolojik ve daha bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede temel yaklaşımımız net. Yangını çıkmadan önlemek, çıkan yangını en kısa sürede tespit etmek, ilk müdahaleyi en hızlı şekilde yapmak. Bunun için kara gücümüzü, hava filomuzu, teknolojik altyapımızı, karar destek sistemlerimizi ve insan kaynağımızı sürekli güçlendiriyoruz."

Araç sayıları arttı

Orman yangınlarında bir dakikalık gecikmenin, yangının büyümesine sebep olabildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Ancak hızlı ve doğru müdahale de binlerce ağacın, canlı yaşamının, yerleşim yerlerimizin korunmasını sağlar. Bu mücadelemizde hava araçlarımız, yangını kontrol altına almada en önemli çarpanlarımızdan biridir. Bugün orman yangınlarına karşı, 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracımızla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık. Selçuk Efes Havalimanı da bu mücadelede stratejik noktalardan biridir. Buradan havalanan araçlarımız, İzmir'in, Ege'nin ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizin ormanlarını korumak için görev yapmaktadır. Her bir damla su, bir ağaca, bir canlıya umut olmaktadır" açıklamalarına yer verdi.

"Hava gücümüzü yalnızca sayı olarak artırmadık. Aynı zamanda bu gücü daha akıllı, daha dinamik ve daha risk odaklı yönetecek yeni uygulamaları da devreye aldık" diyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Artık hava araçlarımız, yangın risk haritaları, meteorolojik veriler, dijital sistemler ve merkezi koordinasyonla en doğru yerde, en doğru zamanda konuşlandırılıyor. Riskin arttığı bölgelerde, hava araçlarımızı dinamik olarak kaydırıyor, ihtiyaç duyulan alanlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlıyoruz. Bu yıl ilave edilen 11 yeni konuşlanma noktası oluşturduk. Hava araçlarımızın, yangınlara daha etkili ve daha hızlı müdahale etmesini hedefliyoruz. Özellikle Batı Karadeniz'de oluşturulan yeni konuşlanma noktaları, bu bölgelerde hava araçlarımızın yangın sahasına ulaşma süresini önemli ölçüde kısaltacaktır. Ayrıca çok hafif sınıf helikopterlerimizi de yangının ilk dakikalarında hızlı müdahale amacıyla daha etkin şekilde kullanacağız. Bu helikopterler; yakın su kaynakları, risk haritaları, dinamik konuşlandırma ve canlı görüntü sistemleriyle birlikte daha verimli yönetilecek."

'Kara gücü' vurgusu

Bu yıl kara gücünü de önemli ölçüde artırdıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Araç sayımız 5 bin 339'dan 5 bin 550'ye çıktı. Arazöz sayımızı bin 766'dan bin 930'a, İlk müdahale aracı sayımızı 2 bin 742'den 2 bin 751'e, İş makinesi sayımızı ise 831'den 868'e yükselttik. Mevcut havuz ve göletlerimize ilave olarak 55 yeni havuz ve gölet daha inşa edeceğiz. Böylece yangınla mücadelede kullanılan havuz ve gölet sayımız 4 bin 852'ye ulaşacak" açıklamalarına yer verdi.

Yangınlarda 'yapay zeka' desteği

Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadelede, teknolojiyi en etkin kullanan ülkelerden biri olduğundan bahseden Bakan Yumaklı, "İnsansız hava araçlarımız sayesinde, ormanlarımızı geniş alanlarda anlık olarak takip ediyoruz. Dumanı daha erken görüyor, yangın riskini daha hızlı değerlendiriyor, ekiplerimizi sahaya çok daha etkin şekilde yönlendiriyoruz. Bugün artık orman yangınlarıyla mücadelede, sadece gözle değil, yapay zekayla, anlık veriyle, karar destek sistemleriyle ve güçlü koordinasyonla hareket ediyoruz. 2026 yılında yapay zeka destekli yangın risk haritalarımızı kullanıma aldık. Bu haritalar, sıcaklık, rüzgar, nem, topoğrafya, yanıcı madde tipi ve kuraklık gibi birçok parametreyi birlikte değerlendiriyor. Yangın riskini 7 gün önceden tahminleyebilecek şekilde çalışan bu sistem sayesinde, yangın çıkma ihtimali yüksek alanlarda önleyici tedbirleri artırıyoruz. Artık yalnızca yangına müdahale etmiyoruz, yangın riskini önceden okuyor, sahadaki hazırlığımızı buna göre planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Orman yollarını navigasyon sistemine aktardık"

2021 yılından bu yana kullanılan Yangın Yönetim Yazılımını daha da geliştirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Yangınla mücadelede kullanılan farklı yazılımları, Orman Yangın Yönetim Sistemi adı altında tek platformda topluyoruz. Arazöz ve su ikmal araçlarımıza sıcaklık, nem ve rüzgar ölçen sensörler takıyoruz. Böylece yangın mahallindeki meteorolojik veriler, anlık olarak takip edilecek. Orman yolları da açılmış durumda. Bu yollar navigasyon sistemine aktarıldı" dedi.

İnsan gücü artırılıyor

İnsan gücünün de artırıldığını aktaran Yumaklı, "Şu anda 28 bin kahramanımız var. Gönüllü sayımız 132 binden 138 bine ulaştı. Hem bilgiyi, hem tecrübeyi, hem teknolojiyi içeren, ve bir bütün içerisinde yönetilmesini ifade eden bir değerin altını çizmiş oluyoruz. Yangınla mücadele organizasyonumuzda görev alan personel sayımızı bu yıl 3 bin kişi artırarak 28 bine çıkardık. Geçmişten bugüne, Yeşil Vatan için canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Orman yangınlarının yarıdan fazlası ormanlık alan dışında meydana geldi"

"Orman yangınlarıyla mücadele yalnızca kurumlarımızın değil, hepimizin ortak görevidir" diyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir anlık tedbirsizlik, yılların emeğini, binlerce canlının yaşam alanını ve milletimizin ortak değerini tehdit edebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın hassasiyeti, sahadaki mücadelemiz kadar önemlidir. Geçen yıl çıkan orman yangınlarının neredeyse yarıdan fazlası orman dışında meydana gelmiştir. Lütfen ormanlarımızda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Riskli davranışlardan uzak duralım, şüpheli bir duman gördüğümüzde, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Yangını söndürmenin en etkili yolu, yangının çıkmasına engel olmaktır. Yeşil Vatan için ortaya koyduğumuz bu mücadeleyi, akılla, bilimle, teknolojiyle, tecrübeyle ve milletimizin desteğiyle daha da güçlendirmeye devam edeceğiz"

"İmkanlarımız artmakta"

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "İklim değişikliği, küresel ısınma ve nüfus artışı, kırsala yoğun yerleşme, mobilitenin çok artması, ormanlarımız maalesef birçok etkenin etkisiyle yangın riskiyle karşı karşıya. Bu yangınla mücadele konusunda orman teşkilatımız her geçen gün gücüne güç katıyor. Hava, kara araçları, personel takviyesi dahil olmak üzere her gün yeni çalışmalarına mücadeledeki kabiliyetini, imkanlarını arttırmakta. İnşallah hiçbir metrekare yerimiz yanmaz. Ama bir yangın durumunda da tüm teşkilatımız ve bakanlığımız hazır" şeklinde konuştu.

"Yangınlar çok küçük sebeplerden dolayı başlayabiliyor"

Programda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Tüm dünyada iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte maalesef her geçen gün sıcaklıkların arttığı, nemin düştüğü, şiddetli rüzgarların, ani yağışların yaşandığı dönemler geldi. Bütün bunlar orman yangınları açısından ülkemizde de riski artırdı. Yangınlar artık çok daha küçük bir sebepten başlayabiliyor. Hızlı yayılıyor ve maalesef söndürülmesi de eskisine göre daha zor hale geldi. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede örnek alınan bir ülke durumundayız. Vatandaşlarımızın yangınlar konusunda hassasiyet göstermeleri hususunda farkındalık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun faydasını da 2025 yılında yaşanan büyük yangınlara rağmen yangınların adet bazında yüzde 15 azalmış olmasıyla gördük. Eğer 2025 yılındaki olumsuz şartlar, bir de o hassasiyet olmasaydı, Allah korusun daha büyük felaketlere sebep olabilirdi. Bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 48 bin mesai arkadaşımız gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyor" açıklamalarında bulundu.

"Üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz"

İzmir'de daha önceki yıllarla beraber 320 adet yangını yaşadıklarını kaydeden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "320 yangının yanında 340 tane de ormanda kaynaklanmayan orman dışı yangınla karşılaştık. Sadece vatandaştan beklemeyeceğiz. Teslimatını yapacağımız araçlarla beraber yangınların da önüne geçeceğiz. Bunun yanında bir de yerel yönetimlerin üstüne düşen işler var. Buca'da yaşadığımız yangın insan kaynaklı. Gaziemir'de çıkan bir yangınımız çöp toplanmamasından, Narlıdere'de çıkan bir yangın yine çöplerinin toplanmamasından çıktı. O yüzden burada hem yerel yönetimlerin üstünde de çok büyük görev düşüyor. Biz Merkezi Hükümet olarak İzmir'de de, Türkiye'nin genelinde de üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda bölünmez Çankırı ve orman çalışanları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı