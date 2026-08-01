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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım sorusuna 3 kelimelik cevap

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım sorusuna 3 kelimelik cevap
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Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından gözlerin çevrildiği Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile ilgili gelen bir soruya sadece 'Teşekkürler, sağ olun' diyerek cevap verdi.

Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nın ardından gözlerin çevrildiği Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile ilgili gelen bir soruyu yanıtsız bıraktı.

''AH CANIM BENİM YA...''

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, toplantı sırasında yaptığı konuşmada Ilıcalı’nın kendisi hakkında hukuki süreç başlattığını belirterek, "Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş, ah canım benim ya..." sözleriyle gündem yaratmıştı.

3 KELİMELİK CEVAP

Basın mensuplarının bu açıklamaları hatırlatarak yönelttiği, "Sayın Aziz Yıldırım'ın sizinle ilgili bir konuşması vardı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Acun Ilıcalı polemiğe girmeyerek sadece "Teşekkürler, sağ olun" demekle yetindi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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