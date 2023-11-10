- Bakan Yerlikaya: "Zehir tacirlerine hayatını zehir etmeye devam ediyoruz" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'Huzur ve Güvenlik' toplantısına katıldı Yerlikaya: "Terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" "Yeni muhabere alanını 'siber vatan'...

- Bakan Yerlikaya: "Zehir tacirlerine hayatını zehir etmeye devam ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'Huzur ve Güvenlik' toplantısına katıldı

Yerlikaya:

"Terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar mücadelemiz devam edecek"

"Yeni muhabere alanını 'siber vatan' olarak belirledik"

"Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur"

MERSİN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olmak üzere ülkenin dört bir yanında operasyonlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, Mersin'de 'Huzur ve Güvenlik' toplantısına katıldı. Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Genel Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve ilgili kurumların üst düzey yetkilileri iştirak etti. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 'Huzur ve Güvenlik' toplantılarının ilkini Bursa'da, ikincisini Konya'da, üçüncüsünü ise bugün ticaretin ve tarımın başkenti Mersin'de gerçekleştirdiklerini, pazar günü de Adana'da olacaklarını söyledi.

Sanayiden tarıma, sağlıktan ulaşıma, eğitimden ekonomiye, savunma sanayi güvenliğine, demokratikleşmeden özgürlüğe kadar büyük bir devrim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladığımız tarihi bir dönemde 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu açıkladı. Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan 'Vizyon Belgesi'nin 16 başlığından biri ise 'huzur'dur. Bizim de şiarımız, ilkemiz ülkemizin huzuru ve güvenliğidir. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı olarak jandarmamızla, polisimizle, sahil güvenliğimizle, devletine ve milletine hizmet etmeyi en şerefli vazife gören 600 bin personelimizle, doğudan batıya, güneyden kuzeye, şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızın her yerinde milletimizin huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar mücadelemiz devam edecek"

Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olmak üzere ülkenin dört bir yanında operasyonlara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Terör ve iş birlikçileriyle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kast edenlerle mücadelemiz, yılın 365 günü, gece gündüz devam edecek.40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kasteden başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye ve bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz"

Açıklamasında Mersin'de, 4 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilerde veren Yerlikaya, "Bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen 101 operasyonda 5 terörist yakalandı. 191 şüpheli gözaltına alınırken, 60 kişi tutuklandı, 59 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, eylem yapma hazırlığında olan PKK-KCK mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi. Mersin'de son 150 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 9 operasyonda, 90 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 31'i tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Teröristlerle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz. Aynı dönemde ilimizde, zehir tacirlerine yönelik 2 bin 533 operasyon düzenlendi. 2 bin 990 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 230'u tutuklandı,141'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Burada bir parantez açmak istiyorum. 26 Ekim tarihinde, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Mersin Limanında 610 kilogram ağırlığında kokain yakalandı. Bu yakalama, emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlar içerisinde miktar bakımından 5 Şubat 2019 tarihinde Mersin limanında ele geçirilen 615 kilogram kokain olayı sonrasında en büyük 2. ikinci yakalamadır. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Altını çizerek ifade ediyorum ki, ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz. Ticaretin gözbebeği, liman şehri Mersinimizin helal ve meşru ticaretini kirletmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Mersin limanı ihracatıyla, ticaretiyle ve ülkemize katma değeriyle hizmet etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Göçle ilgili rakamları da paylaşan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere göç ağımızın en önemli küresel sorunlarındandır ve ülkemiz bu sorunla mücadele eden ülkelerin başında geliyor. İlimizde, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısı 227 bin 480. İkamet izni ile kalanların sayısı 41 bin 982. Uluslararası koruma çerçevesinde kalanların sayısı ise 2 bin105. Mersin'de toplam 271 bin 567 düzenli göçmen bulunuyor. Defaatle belirttiğimiz gibi bizim asıl mücadele alanımız, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle. Bu amaçla son 150 günde ilimizde 15 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 17'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 645 düzensiz göçmen yakalanırken, bunların 248'i sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor."

"Yeni muhabere alanını 'siber vatan' olarak belirledik"

Konuşmasında siber suçlarla mücadele konusuna da vurgu yapan Yerlikaya, "Teknolojinin gelişimi, internet kullanımının artması sonucu emniyet güçlerimizin yeni muharebe alanını 'siber vatan olarak belirledik. Nasıl kara vatan da mahalle mahalle, sokak sokak organize suç çeteleriyle mücadele ediyorsak, siber vatanda da suç odaklarıyla da mücadele ediyoruz. Sanal devriyelerimiz 7-24 görevlerinin başındalar. Son 150 günde Mersin'de terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve çocuk istismarı konularında 5 bin 780 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Aynı dönemde siber suçlara yönelik, 12 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 64 şahıs gözaltına alındı. Bunların 31'i tutuklandı" diye konuştu.

Kaçakçılık suçlarına yönelik de Mersin'de son 150 günde 228 operasyon gerçekleştirildiğine dikkat çeken Yerlikaya, "Bu operasyonlarda, 286 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde ülkemizin huzur ve güvenliğinin tenini için asayişin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Son 150 günde ilimizde, kişilere, malvarlığına, millete, devlete, kişilere, malvarlığına ve topluma karşı işlenen suçlarla ve takibi gereken olaylarda aydınlatma oranımız ortalama yüzde yüzde 97,4. Yani her 100 olaydan 97'sini aydınlattık. Yine bu tarihler arasında, güvenlik güçlerimizce ifade almaya yönelik araması olan 5 bin 974, yakalama emri olan 2 bin 100 olmak üzere toplam 8 bin 74 şahıs yakalandı. Çünkü biz çok güçlüyüz! Devlet olarak, millet olarak, suç odaklarından, suçta kibirlenenlerden, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, çetelerden çok ama çok güçlüyüz" dedi.

"Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, "Sizlere bir telefon kadar yakınız. Hemen 112'yi arayın. Arayın ve bildirin. Güvenlik güçlerimiz hemen gereğini yapacak, suçluları adalete teslim edecektir. Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur" diye konuştu.