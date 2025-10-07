Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

TBMM'de yeni yasama dönemi başladı. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta görüşülecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya "Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıllık hedef belirledi. 0 can kaybı hedefimiz var. İlk 5 yılda trafik güvenliği ile ilgili belirlenen hedeflerde bir sapma gördük. Trafikte can kayıplarını 3 binin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Denetim sayısını yüzde 50 artırdık. Ölüm sayısını 197 düşürebildik.

Denetimi olması gereken noktaya getirdik. Kural caydırıcı olmadığı zaman eksik kalıyor. Ölümlü ve yaralanmalı kaza hedefimize ulaşamadığımızı gördük. Bir günde yaralanıp hastaneye giden sayısı bin 55. Hedefimiz bu değil. Bu kuralların caydırıcılıklarını tekrardan görüştük. Kanun teklifi halinde AK Parti grubumuz Meclis'e getirdi. Yasalar caydırıcı olacak. Günde 10 kişi hız kural ihlalinden ölüyor.

"KAZALARIN EN BÜYÜK SEBEBİ HIZ İHLALİ"

Trafik kazalarının en büyük sebebi hız ihlali. 30 km limit olan okul ve hastane önlerinde yakalanan sürücülerin cezası burada yazıyor. Biz burada 76'dan itibaren 30 gün, 86 oluyorsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. Bu geriye doğru bir yıl içerisinde 5 kere yaparsa psikiyatri uzmanına gözükmesi lazım.

"MAKAS ATARSA 60 GÜN EHLİYETİNİ ALIYORUZ"

Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri ve dışı ayrımı yaptık. Yerleşim yerlerindeki denetimler çok daha fazla olacak. Tedbir almamız lazım. Yeni kanun teklifinde biri makas atarsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. Otoyolda biri ters yolda gitse kazaya davetiye çıkartmak. 60 günde ehliyet ve trafikten men.

"DÜĞÜN KONVOYLARINDA EHLİYETİ ALIYORUZ"

En büyük şikayetlerden birisi de düğün konvoyları. Bunun cezası 60 gün ehliyetini alıyoruz ve aracı bağlıyoruz. Trafikte saldırının cezası 60 gün ehliyetini alıyoruz. 10 milyonda bir kişinin bile bunu yapmaya cesaret edememesi için bu kurallar. Psikolojik destek yeni değil. Eski kurallarda da var.

"AMBULANSA YOL VERMEYENİN 30 GÜN ARACINI BAĞLIYORUZ"

Bir ambulans zamanına hastaneye gelirse o kişinin hayatta kalma olasılığı yüzde 40 artar. Ambulansa yol vermeyenin 30 gün aracını bağlayıp ehliyetini alıyoruz. Bu ihlalin devamı hususunda 5 yılda iki kere yaparsa ehliyet tamamen iptal ediliyor.

"6 DEFA KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYETİ İPTAL EDİYORUZ"

Cep telefonuyla araç kullanmak kaza riskini 4 kat artırıyor. Buradaki sistemimizde yenilikler var. Bir yıl içerisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncü kez 20 bin lira ve 30 gün ehliyeti alıyoruz. Kırmızı ışık trafikte en basit kural. 2024 yılında 137 insan maalesef ışık kural ihlalinden vefat etti. Bir yıl içerisinde 6 barem yaptık. Bir yıl içerisinde 3 defa kural ihlali yaptıysanız ehliyeti 30 gün alıyoruz. 6 defa kırmızı ışık ihlalinde ehliyeti iptal ediyoruz.

"MOTOSİKLET YARIŞINDA SÜRÜCÜ BELGESİNİ 2 YIL ALIYORUZ"

Motosikletli araç sayıları hızla artıyor. Bu yıl 7 milyon araç sayısını aşacak. 5 araçtan biri motosiklet. Bin 584 motosiklet sürücüsü vefat etti. Motosiklet denetimlerini yüzde 114 artırdık. Denetimler arttı ancak ölümler azalmadı. Sürücülerin akrobatik hareket yapmanın cezası 60 gün ehliyetini alıyoruz. Yarış yaparsa sürücü belgesini 2 yıl alıyoruz, 60 gün trafikten men ediyoruz. Alkol ve uyuşturucu bunlar maalesef iradenin zayıfladığı en uç durumlar. Biz bununla ilgili denetimlere ve kaza sayılarına baktık. Biz burada 3 kez ve fazlasını yaparsa 5 yıl ehliyetini alıyoruz. Uyuşturucu maddeyle araç kullanmanın cezası ise direkt sürücü belgesi iptali. Emniyet kemeri kullanmanın cezası kaza riskini yüzde 50 azaltır. 4 kez ve daha fazlasında 30 gün sürücü belgesini alıyoruz. 15 yaş altı kemersiz bin 126 kişi vefat etti.

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

CANKURTARAN ARAÇLARA YER AÇMAYANLARA 46 BİN TL CEZA

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

GÜRÜLTÜNÜN CEZASI 16 BİN TL

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek."