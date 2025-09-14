Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nı Söğüt'te Başlayan Yürüyüş Olarak Tanımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye Yüzyılı, Söğüt'te başlayan o kutlu yürüyüşün ilk adımıdır. Büyük ve güçlü Türkiye geçmişin köklerinden geleceğin ufkuna uzanan büyük davanın adıdır" dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri devam ediyor. Şenliklere 3'üncü gününde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve çok sayıda siyasi isim katıldı. Program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

" Türkiye Yüzyılı, Söğüt'te başlayan o kutlu yürüyüşün ilk adımıdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada, " Türkiye Yüzyılı, Söğüt'te başlayan o kutlu yürüyüşün ilk adımıdır. Büyük ve güçlü Türkiye geçmişin köklerinden geleceğin ufkuna uzanan büyük davanın adıdır. Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası yaşatmak ve aynı inançla geleceğe yürümek de bizim için bir vazifedir. Kıymetli kardeşlerim Ertuğrul Gazi yalnızca bir bey, bir komutan değildi. O, aklı cesarete, imanı adaletle yoğurmuş bir medeniyet mimarıdır. O devletin temeli adalettir. Sözünü yaşatan ve yaşayandır. Bugün burada toplanan bizler sadece bir anma töreninde değiliz. Biz emanetimize sahip çıkmaya, tarihle sözleşmemizi yenilemeye geldik. Çünkü biliyoruz, yörük çadırlarında yaşanan her ışık geleceğimizi aydınlatmanın teminatıdır. O çadırlarda doğan her çocuk bu milletin umududur. O davul sesleri yalnızca şenlik değil, tarihin bize fısıldadığı bir hatırlatmadır" şeklinde konuştu.

"Söğüt ruhuyla teröre karşı mücadele ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, konuşmasının devamında, "Geçmişimizin izinde yürürken geleceğimizi inşa ediyoruz. Söğüt ruhuyla teröre karşı mücadele ediyoruz. Söğüt ruhuyla organize suçla uyuşturucuyla fitneyle mücadele ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ecdadınız nasıl ki mazluma siper, zalime set olduysa bizler de bugün aynı iradeyle aziz milletimizin hukukunu ve huzurunu koruyoruz. Biliniz ki emaneti omuzlarımızda değil, kalbimizde taşıyoruz. Emanet bizdedir ve biz bu emaneti sadece taşımakla değil onu büyütmek onu yüceltmekle mükellefiz. Sözlerime Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatiyle son vermek istiyorum: 'Ey oğul, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güzellik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana.' Bu topraklarda devlet kurulmuş ama kibir değil, tevazu büyütülmüştür. Burada adalet, merhamet ve ahlak büyütülmüştür. Bizler bu topraklardan güç alarak milletimize hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD, terörist İsrail ve diğer küresel haydutların rezilliklerini görüyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Yüzlerce yıl Türk devlet ve medeniyet tasavvurunun tecelli ettiği 3 kıtadaki coğrafyaların, Türk-İslam hakimiyeti çekildikten sonra yaşadıkları kan, şiddet, gözyaşı bugün de herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Osmanlı'nın geride bıraktığı coğrafyada bugün kopan kızıl kıyamet gürültüler karşısında, onun yerini doldurmaktan fersahlarca uzak olan sözüm ona çağdaş ve medeni olan ve dünyaya nizam vermeye kalkışan ABD, terörist İsrail ve diğer küresel haydutların rezilliklerini ve Müslümanların başsız kalmasının nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu acı gerçeklerden yola çıkarak diyoruz ki: Türkiye tarihi geçmişinden devreden meselelerden ve sorumluluklardan kaçmamalı, Osmanlı'nın yetimlerine ve onların yaşadığı yitik coğrafyalara sahip çıkmalıdır ama bunu 'el kazanında AŞ pişirerek' değil, gerekirse 'bedel ödemeyi' göze alıp 'tam bağımsız' bir tavır alarak yapmalıyız."

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda coğrafyamızda barış ve kardeşlik nefesi yayılacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, "Söğüt, Türk milletinin diriliş ve şahlanış mabedidir. Buradan yükselen irade yalnızca Anadolu'ya değil, tüm insanlığa ışık tutmuştur. Osmanlı Devleti, hükmettiği tüm coğrafyalarda adaletiyle nam salmıştır. Bugün aynı misyon, Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarındadır. Çünkü bu yol, Söğüt'te imanla başlamış, Çanakkale'de kanla yazılmış, Milli Mücadele'yle yeniden dirilmiş, 15 Temmuz'da Türk'ün iradesiyle mühürlenmiştir. İşte Cumhur İttifakı, bu tarihi sorumluluğun bilinciyle Türkiye'yi lider ülke ve süper güç konumuna taşımanın var gücüyle çalışmaktadır. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında aynı kararlılığı taşımaktadır. Asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz; Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni yüzyıla öncülük yapan hamleleriyle yaşatılacaktır. İnanıyoruz ki Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda, terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda yalnızca kendi milletimize değil, coğrafyamıza da barış ve kardeşlik nefesi yayılacaktır. Bölgemizdeki mazlumlar, Türkiye'nin kararlı duruşuyla yeniden huzura kavuşacaktır. Türk milleti beklenendir, özlenendir, adaletin timsalidir" diye konuştu.

"Kültürümüzü yaşatıyor ve birlik ruhumuzu yeniden pekiştiriyoruz"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ise, "1 yıldır hasretle beklediğimiz bu meydanda; Anadolu'nun dört bir yanından gelen Yörüklerimizle buluşuyor, tarihimizi yad ediyor, kültürümüzü yaşatıyor ve birlik ruhumuzu yeniden pekiştiriyoruz. Söğüt; Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu, adaletin ve kardeşliğin dünyaya kök saldığı mukaddes topraklardır. Bu topraklardan filizlenen devlet, kısa sürede cihan devleti olmuş, 3 kıtada barışı, hoşgörüyü ve adaleti hakim kılmıştır. İşte bugün bizler de, aynı inançla, aynı kararlılıkla, birliğimizi muhafaza ederek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyoruz" dedi.

Söğüt Şenlikleri, konuşmaların ardından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam etti. - BİLECİK