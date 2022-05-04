Ali Kınık'ın şiiriyle yanıt vermişti! Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sinan Oğan'a tepki
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması devam ediyor. Bakan Çataklı'nın "Haklarında suç duyurusunda bulunulacak" sözüne Oğan'dan Ali Kınık'ın şiiri ile yanıt gelmişti. İsmail Çataklı yeni bir açıklamada bulundu. Oğan'ın Suriyeli sayısıyla ilgili iddiasına tepki gösteren Çatak, verilen rakamın gerçek olmadığını söyledi.
Türkiye'de sığınmacıların sayısıyla ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. Sinan Oğan'ın verdiği rakamların gerçek dışı olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün yaptığı açıklamada Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden MHP eski milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.
Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı'ya yanıt verdi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya 'Suriyeli' diye seslenen Oğan, milliyetçi hareketin önemli isimlerinden Ali Kınık'ın "Satan utansın" isimli şiirini paylaştı.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım" dedi.