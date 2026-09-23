Bakan Uraloğlu: 2026, Türk havacılığı açısından tarihi projelere sahne oluyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, "2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Siirt'te, Siirt Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü pistinin de devreye alındığını ifade ederek, "Alimler Yurdu Siirt'te Anadolu ile Mezopotamya'nın kesiştiği bu kadim coğrafyada bugün Tillo'da her yıl 23 Eylül'de güneşin doğuşuyla gerçekleşen o güzel ışık hadisesinin olduğu gündür. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilimle imanı buluşturduğu bu önemli an Siirt'in gökyüzüyle kurduğu kadim bağı hepimize hatırlatıyor. İşte bugün biz de Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturmanın gururunu, sevincini yaşıyoruz. 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk ayda itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor. Ocak ayında Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve modern hava trafik kontrol kulesini hizmete açmıştık. Mayıs ayında İstanbul Havalimanı'nda JETEX-İGA Genel Havacılık ve CIP terminalini açarak özel havacılıkta küresel ölçekte yeni bir standart belirledik. Tarihi NATO zirvesi öncesinde eski adı ile Etimesgut, yeni adı ile Ankara Havalimanı'nı tamamlayarak başkentimizin havacılık altyapısını hem sivil hem resmi protokol ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniledik, güçlendirdik. Neredeyse yeniden yaptık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçen cuma günü küresel bağlantı noktasında önemli bir konumu olan İstanbul Havalimanımızın 4'üncü pistini devreye aldık. Şimdi bu büyük hamleler gibi yeni yatırımlarımızın bereketini de ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz" dedi.

'MALATYA VE HATAY'DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR'

Siirt Havalimanı'nın yeni terminal binasının 3 bin 135 metrekareye yükseltildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Depremin ardından yeniden ayağa kalkan Malatya'mızın 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını inşallah önümüzdeki günlerde bitirerek hizmete açacağız. Yine depremde etkilenen Hatay Havalimanı'mızdaki yenileme çalışmalarına da yılsonuna kadar inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. ve bugün bu büyük tablonun gurur verici duraklarından birinde sizlerle beraber güzel şehrimiz Siirt'teyiz. Yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanımızı 12 Eylül'de yeniden uçuşlara açarak Siirt'in yeniden gökyüzüyle buluşmasını sağlamıştık. Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3 bin 135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1500 metrekareye yani yaklaşık 3 kat. Gelen yolcu terminalini ise, salonunu ise 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da sadece 43 metrekare olan VIP alanını da 310 metrekareye çıkardık. İdari binalarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik. Bunların yanı sıra ek hizmet binalarını modernize ederek onları da yine hizmete sunmuş olduk. 7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarlarını projelendirerek havalimanımızın emniyet tedbirlerini de artırdık, güçlendirdik. Böylece 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık. İlerleyen zamanda bunlar Siirt'e yetmeyecek. Onlar yetmedikçe biz daha büyüklerini, daha iyilerini Siirtli kardeşlerimize inşallah yaparak, kullandırarak hediye etmiş olacağız" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, BM'DE EFSANE BİR KONUŞMA YAPTI'

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'ndaki 81'inci Genel Kurul görüşmelerinde yaptığı konuşmasının herkesi gururlandırdığını belirterek, "Bakın son 24 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Siirt'e birçok yatırımı yaptık, hayata geçirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik. Sadece bizim bakanlık olarak. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya 'nereden nereye'. Dün Birleşmiş Milletler'de de gerçekten efsane bir konuşma yaptı. Allah ondan razı olsun. Sadece Müslümanların değil, bütün mazlumların sözcüsü konumunda hepimiz gururlandık. Allah-u Teala öyle bir liderle yol yürüme bizlere nasip ettiyse ne kadar şükretsek gerçekten azdır" dedi.

'SİİRT'İN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİK'

Siirt'e yapılan ulaşım yatırımları, yol projeleri ve demiryolu çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bakın Siirt'imizde 2002'de sadece 7 kilometre bölünmüş yol varmış. Bugün 138 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuz 2 kilometreydi. Bugün yine 133 kilometreye ulaştırarak Siirtli kardeşlerimizi konforla, güvenle buluşturduk. 204 kilometrelik yolu da ayrıca sil baştan yaptık diyebiliriz. Siirt çevre yolu, Siirt şehir geçişi, Siirt-Kurtalan yolu ve Siirt Havalimanı bağlantı yolu, Kozluk-Baykan yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan yolu, Siirt-Tillo yolu ve Küçüksu-Pervari yolu gibi önemli projeleri tamamlayarak hizmete sunduk. Siirt-Eruh yolu projesi kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini de yine bitirerek hizmete açmıştık. Küçüksu-Hizan-Pervari yolu ile birlikte Botan Çayı üzerindeki inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü Pervari'yi Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu bir şekilde bağladı çok şükür. Açıldığı günden bu tarafa da değerli kardeşlerim, yaklaşık 2 milyon araç geçti oradan. Gerçekten iyi bir rakam olduğunu belirtmek isterim. Siirt'in demir yolu altyapısının gelişmesi için de çok önemli yatırımları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. Tüm demir yolu ağını komple yeniledik. Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demir yolu projesi ile mevcut hat Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak il merkezimizi ulusal demir yolu ağına doğrudan bağlıyoruz. Gün içinde arkadaşlarımızla beraber yapım çalışmalarını, incelemelerini yerinde gerçekleştireceğiz. Bu hattı tamamladığımızda Siirt il merkezi ile ilk kez doğrudan ulusal demir yolu ağına da bağlanacak. Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demir yolu erişimine böylece kavuşmuş olacak. Esasında bir Siirtli kardeşimiz şehir merkezinden, Kurtalan'dan trenimize bindiği zaman gelip havalimanı durağında inerek hemen burada seyahatini de gerçekleştirmiş olacak. Yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite doğacak. Bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına, ulaşım çeşitliliğine de, erişilebilirliğine de güçlü bir katkı sağlayacaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki Siirt'in manevi mirasını geleceğe taşıyacak, ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirecek projelerle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir altyapıyla Siirt'i ve ülkemizin her köşesini donatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı