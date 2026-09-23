Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Yıllık faturası 38 milyar lira

Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Yıllık faturası 38 milyar liraGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de günlük ekmek israfı 6 milyon adede ulaştı. Yaklaşık 10 yıl önce 5 milyon olan bu rakamın yıllık 2 milyar 190 milyon ekmeğe, güncel fiyatlarla 38 milyar 325 milyon liraya karşılık geldiği belirtildi. Her yıl 542 bin ton ekmeğin israf edildiği ülkede, Aydın'da insan tüketimi için üretilen ekmekler çöpe gitmemesi için hayvan yemi olarak satılıyor. Uzmanlar, raf ömrü 3-7 gün olan ekmeklerin üretimin ertesi günü 'bayatladığı' gerekçesiyle atılmasının ekonomiye zarar verdiğini vurguluyor.
- Türkiye'de günlük ekmek israfı 6 milyon adede ulaştı ve yıllık 2 milyar 190 milyon ekmek çöpe gidiyor.
- Ekmek israfının yıllık maliyeti 38 milyar 325 milyon TL olarak hesaplandı.
- Türkiye'de her yıl 542 bin ton ekmek israf ediliyor.
Dünyanın pek çok ülkesinde açlık ve gıdaya ulaşım en önemli gündem maddelerinin başında yerini korurken Türkiye'de yıllardır ekmek israfı önlenemiyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de günlük ekmek israfı 6 milyon adede ulaşırken, Aydın'da insanlar için üretilen ekmekler, çöpe gitmemesi için bazı yerlerde hayvan yemi olarak satılıyor.
10 YILDA 1 MİLYON EKMEK DAHA ÇÖPE
Yapılan araştırmalara göre, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de günlük ekmek israfı 5 milyon iken bugün 6 milyona yükseldi. Bu israfın yıllık 2 milyar 190 milyon ekmeğe tekabül ettiği bunun da güncel rakam ile 38 milyar 325 milyon TL'ye tekabül ettiği öğrenildi.
RAF ÖMRÜ 7 GÜN, ERTESİ GÜN BAYAT SAYILIYOR
Uzmanlar ekmeğin çok tazesi değil bir müddet dinlenmişinin yenilmesini tavsiye ederken, raf ömrü 3-7 gün arasında değişen ekmeklerin üretimin ertesi günü 'bayatladığı' gerekçesi ile çöpe gitmesinin ya da hayvan yemi olarak kullanılmasının ülke ekonomisine de ciddi zarar verdiği belirtildi.
Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de günde ortalama 6 milyon, yılda yaklaşık 2,1 milyar ekmek israf ediliyor. Bu da her yıl 542 bin ton ekmeğin çöpe gitmesi anlamına geliyor.