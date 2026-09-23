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Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

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Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de Haber Videosunu İzle
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İran savaşı devam ederken BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi. Pezeşkiyan'ın ABD'ye girişinin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir yumuşama anlamına gelmediği ifade edilirken, İran heyetinin ziyareti BM toplantıları kapsamında gerçekleşiyor.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti.
  • BM Genel Kurulu'nun üst düzey görüşmeleri 22-28 Eylül tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılıyor.
  • ABD, 2025'teki 80. Genel Kurul sırasında Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran heyetinin New York'taki hareketlerini BM Genel Merkezi çevresindeki dar bir bölgeyle sınırlandırmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dünya liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'a gitti. BM'nin resmi programına göre Genel Kurul'un üst düzey görüşmeleri 22-28 Eylül tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

ABD'YE GİTMESİ “İLİŞKİLER YUMUŞADI” ANLAMINA GELMİYOR

İran Cumhurbaşkanı'nın ABD topraklarına gelmesi ilk bakışta Washington-Tahran hattındaki ilişkiler açısından dikkat çekici görünse de ziyaret, ikili diplomatik temas amacıyla gerçekleştirilmiyor.

Pezeşkiyan ve beraberindeki İran heyeti, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunuyor. Dolayısıyla ziyaretin ABD ile İran arasındaki ilişkilerde bir yakınlaşmanın göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

İRAN HEYETİNİN HAREKETLERİ KISITLANABİLİYOR

İran heyetlerinin New York'taki hareket alanı daha önce de ABD yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların konusu olmuştu.

İran'ın BM'ye sunduğu resmi yazıya göre ABD, 2025'teki 80. Genel Kurul sırasında Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran heyetinin diğer üyelerinin New York'taki hareketlerini BM Genel Merkezi çevresindeki dar bir bölgeyle sınırlandırmıştı. Belirlenen alanın dışındaki hareketler için önceden talepte bulunulması ve ABD makamlarından onay alınması gerekiyordu.

NEW YORK'TA GÖZLER PEZEŞKİYAN'IN TEMASLARINDA

BM'nin 81. Genel Kurulu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilciler New York'ta bir araya geliyor. Genel Kurul görüşmelerinin yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı diplomatik temas da gerçekleştiriliyor.

Pezeşkiyan'ın ziyareti de İran'ın uluslararası diplomasi trafiği açısından yakından izleniyor. İran heyetinin New York'taki programı BM toplantıları ve bu kapsamda gerçekleştirilecek temaslar üzerine şekilleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhg hg:

bm eşkiya abd den kurtarılmalı başka yere taşınmalı

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