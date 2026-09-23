Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

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İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen uluslararası operasyonların sonuçlarını açıkladı. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ile ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE TİTİZ TAKİP

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinesinde yürütülen operasyonlarda; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları ortaklaşa hareket etti. Yurt dışındaki muhatap kolluk birimleriyle kurulan sıkı işbirliği sayesinde kaçak şahısların izi sürüldü ve iade süreçleri başarıyla tamamlandı.

"HİÇBİR SUÇLU İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, suçla mücadeledeki kararlılığın altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."