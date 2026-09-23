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Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

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Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
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İçişleri Bakanlığı, yürütülen uluslararası operasyonlar neticesinde kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan iade süreçlerinin ardından bakanlıktan "Hiçbir suçlu izini kaybettiremeyecek" mesajı verildi.

  • İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu olmak üzere toplam 76 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
  • Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinesinde; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortak katılımıyla yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen uluslararası operasyonların sonuçlarını açıkladı. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ile ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE TİTİZ TAKİP 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinesinde yürütülen operasyonlarda; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları ortaklaşa hareket etti. Yurt dışındaki muhatap kolluk birimleriyle kurulan sıkı işbirliği sayesinde kaçak şahısların izi sürüldü ve iade süreçleri başarıyla tamamlandı.

"HİÇBİR SUÇLU İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK" 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, suçla mücadeledeki kararlılığın altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Çok büyük ceza verecekler dışarıdan adam tutup getiriyorlar 3 yıl bile yatmadan serbest bırakıyorsunuz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAnd And:

Bazı Sözde Yorumculara ne yapılsa yaranılmaz sonuçta Önyargılı Övütlerini Evlerinden almışlar. Ceza ne ise onu almalılar ne suç işlediklerini bilmeden ahkam kesiyorsunuz .

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Haber YorumlarıHeisenberg:

spk başkanı neden dışarda ?

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Haber YorumlarıMonty S:

ülkeye hiç güzel insanlar gelmiyor

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Haber YorumlarıTaylan Can:

1 tane Fetö,cü yoktur ! Vermezler

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