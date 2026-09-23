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Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim

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Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim Haber Videosunu İzle
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
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CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım" ifadelerini kullandı.

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa etti ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
  • Yavaş, istifa kararının öfke veya kırgınlıkla değil, uzun süre düşünüp değerlendirdikten sonra alındığını ve 19 Mart'tan bu yana süren mutlak butlan tartışmalarının Türkiye siyasetini üzücü bir noktaya getirdiğini belirtti.
  • Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini ve siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet edeceğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa etmesinin ardından açıklama yaptı. Siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirten Yavaş, geçmişte birlikte siyaset yaptığı isimlerle ilgili de mesaj verdi.

“SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDİYORUM”

CHP'den ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşan Yavaş, “Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı. Yavaş, kararının öfkeyle ya da kırgınlıkla alınmadığını belirterek, uzun süre düşünüp değerlendirdikten sonra bu karara vardığını ifade etti.

“HİÇBİR ARKADAŞIMI YOK SAYMAYACAĞIM”

Yavaş, CHP çatısı altında birlikte siyaset yaptığı isimlere ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi: “Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım.”

Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiği, mücadele ettiği ve seçim çalışmalarında yanında bulunan isimlere teşekkür eden Yavaş, kendisine inanan ve destek verenlere teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

İSTİFA KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden sürecin Türkiye siyasetini üzücü bir noktaya getirdiğini belirtti. Daha önce parti içinde şahsıyla veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık bulunması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlatan Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

“SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR”

Yavaş, seçmenin sandıkta yalnızca bir isme değil, siyasi bir iradeye de oy verdiğini vurguladı. Seçmenin iradesini yok saymayı ve oyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadığını ifade etti.

Yavaş, “Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” diyerek siyasi makamların kişisel hesaplarla başka bir adrese taşınmasının seçmene karşı ağır bir vebal olduğunu söyledi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK

CHP'den ayrılmasının ardından siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirtti.

Kendisine oy veren ya da vermeyen, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet edeceğini ifade eden Yavaş, belediye başkanlığını bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emaneti olarak gördüğünü söyledi.

Yavaş, açıklamasını aldığı kararın bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve takdirin millete ait olduğunu belirterek tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Hadi la malum kitle.Her parti değiştiren başkana yaptığınız gibi küfretmeye başlayın.

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