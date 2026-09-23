Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, araç sürücüsü gözaltına alındı ve tahkikat sürüyor.
Malatya'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Fatma Durmuş'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Durmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Darende ilçesi Balaban Mahallesi 61 Evler mevkisinde meydana geldi.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Durmuş'a seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 68 yaşındaki kadın yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Fatma Durmuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.