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Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

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Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
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Malatya'nın Darende ilçesinde iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, araç sürücüsü gözaltına alındı ve tahkikat sürüyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Fatma Durmuş'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Durmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Darende ilçesi Balaban Mahallesi 61 Evler mevkisinde meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Durmuş'a seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 68 yaşındaki kadın yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Fatma Durmuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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