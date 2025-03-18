Bakan Tunç'tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık'a yanıt: İmralı'nın çağrısında bir şartı yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, terör örgütü PKK yöneticisi Cemil Bayık'ın "Ateşkes koşullarının sağlanması gerekir. O zaman kongre toplanabilir, çağrıyı yerine getirebilir. Öcalan'ın kongreyi yönlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor. Onun dışında kimse kongreyi toplayamaz, kongrede o kararları çıkaramaz" açıklamasına yanıt verdi.

"SİLAH BIRAKMA ŞARTI YERİNE GETİRİLMEZSE..."

" İmralı'nın çağrısında bir şart söz konusu değil" diyen Bakan Tunç, "Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder. Yani o noktada devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Hatta çağrıda ateşkes olmadığı halde ateşkes sözüne karşı Milli Savunma Bakanımızın 'Bunu kabul edemeyiz' şeklindeki cümleleri de söz konusu. Buradaki hedefimiz ülkemizi terörden kurtarmak. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar verdik, şehitler verdik, maddi kayıplarımız oldu. Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplandı. Şimdi bu hançeri çıkardığımız zaman tabii bu yaranın iyileşmesi, o çıkarılan yerdeki iyileşmeyi sağlayacak gereklilikler ne olabilir? Onlar bu çağrının sonuç verip vermediğine bağlı hususlar. 'Bundan sonraki adımlar ne olabilir?' şeklinde şimdiden bir tartışma doğru değil. Bu sürecin akamete uğramaması lazım, bu hepimiz için önemli. Eğer çağrının muhatabı olumlu cevap verirse Türkiye'de terör sonlandırılmış olur. Bundan daha önemli bir aşama söz konusu olamaz" dedi.

ÖCALAN NEVRUZDA GÖRÜNTÜLÜ BİR ÇAĞRIDA BULUNACAK MI?

Öcalan'ın nevruzda bir mesaj yayınlayıp yayınlamayacağı konusuna da değinen Bakan Tunç, "Bizim Ceza İnfaz Mevzuatımızda hükümlülerin yakınları ile görüşebilmesi, dışarı ile nasıl temas edeceği belli şartlara bağlı. Mektup gönderebilir, telefon ile görüşebilir. Bunlar mevzuatta olan hususlar. Ama bir video ile canlı bağlantı ile temas kurması söz konusu değil. Mektup gönderebilir. Hükümlüler mektup yazabilir, hükümlülere de mektup yazılabilir. Böyle bir talep yok şu anda. Talep olursa mektup ile ilgili değerlendirme yapılabilir. Nevruzu kutlamak için bir mektup gönderecekse zaten o mektup bu çağrının ruhuna uygun olması lazım ki yoksa çağrının bir anlamı kalmaz. Çağrıyı bu sefer siz yırtıp atmış olursunuz. Dolayısıyla bunun sınırlarını aşmayan bir mesaj olabilir. O çağrının dışına taşan farklı bir şey olursa sürece zarar veren bir açıklama olur. Dolayısıyla o yola girilmez diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.