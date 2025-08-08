Bakan Tunç, Gerede Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, orada ihmali ve sorumluluğu bulunanlarla ilgili yargı gereğini yapacaktır ve 78 canımızın hesabı yargı önünde verilecektir." dedi.

Bakan Tunç, Gerede Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, adalet sarayını bir yıl içinde bitirmeye, gelecek adli yıla yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Tunç, 4 ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar ile otel yangınında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, olayda kusuru olanlarla ilgili etkin soruşturma yapıldığını ve kamu davası açıldığını kaydetti.

Yangının ardından birtakım spekülasyonlar ve ağır eleştiriler yapıldığına dikkati çeken Tunç, "Soruşturmayla ilgili özellikle dezenformasyonlar yapıldı. Vatandaşlarımıza 'Kesinlikle bunlara itibar etmeyin.' dedik. Ülkemizin en yetkin kuruluşu olan İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişiler, olay mahallinde incelemeler yaptılar, raporlarını hazırladılar, yargıya sundular. Orada belirlenen sorumlular, şüphelilerle ilgili yargı süreci de devam ediyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, orada ihmal ve sorumluluğu bulunanlarla ilgili yargı gereğini yapacaktır ve 78 canımızın hesabı yargı önünde verilecektir." diye konuştu.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturmaları etkisiz"

İsrail Güvenlik Kabinesinin, Gazze kentini tamamen işgal planını onaylamasına değinen Tunç, "İsrail, bir terör devleti. İsrail, 100 yıldan bu yana Filistinlilere soykırım uygulayan, işgalci bir devlet. Ona devlet demek mümkün değil çünkü 100 yıldan bu yana Birleşmiş Milletlerin, uluslararası kuruluşların aldığı hiçbir karara uymayan bir yapı." dedi.

Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde ağır soykırım suçunun işlendiğini, dünyanın nasıl bir çifte standart içinde olduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Uluslararası kuruluşların nasıl etkisiz kaldığını, Uluslararası Adalet Divanında görülen davada İsrail aleyhine alınan soykırım suçunu işlediğine yönelik tedbir kararlarının uygulanmadığını hep beraber gördük." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep ettiğini ve Başsavcı'nın görevden hemen alındığını anlatan Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturmalarının etkisiz olduğunu, Uluslararası Adalet Divanının kararlarının uygulanmadığını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin huzuruna gelen ateşkes önergelerinin hatta insani yardım önergelerinin bile uygulanmadığını dile getirdi.

Tunç, Türkiye olarak her daim adaletin, hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını başından beri savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Oradaki zulmün sona ermesi için devlet olarak gereğini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Adalete büyük önem verdiklerini vurgulayan Tunç, 23 yıldan bu yana yargı teşkilatının vatandaşa hakkıyla hizmet verebilmesiyle ilgili tüm imkanları seferber ettiklerini, ihtiyaca cevap veren mevzuatın hayata geçirilmesiyle ilgili çok mesafe alındığını anlattı.

Bakan Tunç, milletin oylarıyla mevzuatı ihtiyaca cevap veren hale getirmenin gayretinde olduklarının, mevzuatın uygulanacağı mekanların, adliyenin vakarına yakışır olması için de çok çalıştıklarının altını çizdi.

Müstakil adliye sayısının 23 yılda 387'ye ulaştığını belirten Tunç, "Sadece 78 müstakil adliye binamız vardı ve bunun içerisinde UYAP'ından SEGBİS'ine, elektronik duruşmasından diğer teknolojik imkanlara varıncaya kadar teknolojinin tüm imkanlarını da yargımızın hizmetine sunmanın gayretinde olduk. 2025 yılı yatırım programında 68 adliye binamız var. Bunların 31'i inşaat aşamasında, 37'si de etüt proje aşamasında." diye konuştu.

Tunç, yargıda aslolanın insan unsuru olduğunu vurgulayarak, "2002'de 9 bin 349 hakimimiz vardı. Sonrasında 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmaları sürecinde tüm stratejik kurumlarda olduğu gibi yargımız da tepeden arındırılma sürecini yaşadı. Yargının aldığı o hasarı tamir ederek yolumuza hızlanarak devam ettik. Bu kapsamda hakim ve savcı sayımızı 25 bin 695'e yükselttik." dedi.

Mevzuatın iyileştirilmesi, fiziki imkanların çoğaltılması ve insan unsurunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sonuçlarına değinen Tunç, vatandaşların haklarına bir an önce kavuşması ve suç işleyenlerin, toplumu huzursuz edenlerin de bir an önce yaptırımla karşı karşıya kalmasının, ıslah edilmesinin, adaletin en önemli vazifesi olduğunu, bu konudaki çalışmalarına hız verdiklerini anlattı.

"Son iki yılda 2 bin 878 yeni mahkeme kurduk"

Bakan Tunç, son iki yılda 2 bin 878 yeni mahkeme kurduklarını dile getirerek, "Özellikle büyükşehirlerimizde, iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde gecikmeksizin Hakimler ve Savcılar Kurulumuz, bu mahkemeleri faaliyete geçirmeye devam ediyor. 8 bin 814'e yükseltmiş olduk mahkeme sayısını. 102 adli istinaf dairesinin kurulmasını sağladık. 37 idari istinaf dairesi yani toplamda da 139 yeni istinaf dairesi faaliyete geçmiş oldu." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dördüncüsünü açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde gelecek 5 yılı kapsayan 264 hedefin bulunduğuna dikkati çeken Tunç, "Bu hedeflerle inşallah yargı kalitesini daha da artırmanın gayretinde olacağız. Yeni mahkemelerin kurulması, ihtisaslaşmanın sağlanması ve özellikle uzun süren yargılamaların önüne geçilmesi, duruşmaların ilk derecede iki aydan fazla ötelenmemesi, istinafta ve temyizde 6 aydan fazla sürmemesi gibi hedeflerimiz var." dedi.

Tunç, bu hedefleri yakalamak için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birçok reformla karşı karşıya kalacağız. Özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmak çok önemli. Toplumun huzurunu bozan suçlarla mücadele. Özellikle uyuşturucu suçları ve birçok suç. Geleceğimizi karartmaya yönelik toplumun huzur ve barışını tehdit eden suçlarla mücadele noktasında yargımız gereğini yapacak. Ceza adalet sistemi dediğimiz zaman soruşturmasıyla, kovuşturmasıyla, infaz sistemiyle bir bütün. Bu üç aşamayı da önemseyerek, bu üç aşamanın daha etkin hale getirilmesi ve infaz sisteminin de özellikle suçluyu caydırıcılık anlamında, yaptırımın uygulanması anlamında, onun ıslahını ve topluma kazandırılması anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Cezaevlerindeki uyuşturucu hükümlülerinin tedavilerine yönelik uygulama başlattıklarını dile getiren Tunç, "Adana'da pilot uygulamayla başladı. İkinci uygulamayı Adana Suluca'da devam ettiriyoruz. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde uyuşturucu suçlusu cezaevine alındığında tedavi ediliyor. Orada rehabilite ediliyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde de yine bir çalışmayı başlatıyoruz pilot uygulama olarak. Bolu Dörtdivan'da da bu anlamda bir cezaevini yatırım programına aldık. Arsa çalışmalarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Burada da rehabilitasyona, uyuşturucu suçlularının tedavisine, onların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmayı Dörtdivan'da hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı duanın ardından Gerede Adalet Sarayı'nın temeli atıldı.

Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Bakan Yardımcıları Niyazi Acar, Ramazan Can ve Hurşit Yıldırım, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner de katıldı.